“Le solicito abstenerse de señalamientos”: exregistrador Álex Vega desmintió a Gustavo Petro, quien volvió a hablar de fraude y lo señaló como “defensor de Thomas Greg”

A cuatro días de las elecciones, el presidente Gustavo Petro intensificó su discurso contra un eventual fraude en los comicios donde se elegirán a los próximos senadores, representantes y las consultas interpartidistas.

Este miércoles, Petro fue más allá e involucró en su discurso al exregistrador Alexander Vega, hoy codirector del Partido de la U, y lo graduó de defensor de la firma Thomas Greg & Sons, quien adelanta la logística de las elecciones del 8 de marzo y, a su vez, estuvo al frente de los comicios cuando él ganó las elecciones en junio de 2022.

El exregistrador Alexander Vega y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

“El software que tiene la Registraduría le robó tres curules al Partido Mira en el año 2014 y al Pacto Histórico 640.000 votos que pasaron en virtud de los algoritmos al Partido de la U. Qué coincidencia, el fraude al Pacto Histórico se dio cuando el registrador era Alexander Vega y ahora es el presidente del Partido de la U. Vega es gran defensor de Thomas Greg & Sons”, escribió el jefe de Estado en las redes sociales.

Como era de esperarse, Vega no se quedó callado y le respondió con pruebas a través de un comunicado de prensa.

Alexander Vega cuando era registrador nacional. Foto: Cortesía Registraduría

“Las elecciones al Congreso de la República del año 2022 fueron objeto de total escrutinio por parte de las autoridades competentes, en las cuales se concluyó que el procedimiento electoral superó cada una de las etapas legales requeridas y bajo los más altos estándares nacionales e internacionales”, dijo.

Y agregó: “No corresponde solamente a una apreciación personal, así lo corroboró el honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca en Sentencia del 26 de enero de 2023, dentro del radicado 25000234100020220043700, en el marco de una acción popular en la que se trataba de amplificar aquellos argumentos que hoy utiliza el presidente”.

Recordó que la conclusión para negar las pretensiones se fundó en que “este último (el preconteo) tiene el cometido importante de suministrar información rápida a la ciudadanía y a los candidatos y organizaciones políticas acerca de los resultados de la jornada electoral, pero sus cifras se encuentran sujetas a la verificación que se haga posteriormente en la etapa del escrutinio (en la semana siguiente a la elección), que gracias a la regulación de la normativa electoral permite corroborar o corregir, con las garantías suficientes, los resultados. (…) la fase de escrutinio permitió, con todas las garantías aplicables a un proceso de tal naturaleza y con la participación de distintos actores del proceso electoral, establecer cuáles fueron los verdaderos resultados de los comicios del 13 de marzo de 2022, de cara a las cifras que inicialmente se suministraron durante el preconteo del día de las elecciones”.

Gustavo Petro y Hernán Penagos. Foto: Presidencia / SEMANA

Ante ese escenario, Vega remató: “Solicito, con el debido respeto que merece por el cargo que ostenta, abstenerse de replicar señalamientos que ya la justicia dirimió hace un par de años. De igual modo, que evite hacer ese tipo de juicios personales y antidemocráticos que, en vez de inspirar confianza, transmiten un mensaje equivocado a la ciudadanía”.

Petro insiste en hablar de fraude, el Pacto Histórico está promoviendo una auditoría propia, mientras el registrador nacional actual, Hernán Penagos, intenta apagar incendios y le aclara reiteradamente al país que las elecciones están blindadas.