Presidente De La Espriella respondió a quienes califican de inhumano su plan de seguridad: “Rechazo de manera contundente”

Hace pocos días, se vio al propio presidente de la República, Abelardo De La Espriella, liderando personalmente operativos para recuperar la seguridad en zonas críticas del país.

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Estuvo en Santa Marta patrullando barrios bajo la amenaza de un paro armado y también en Cali, donde estuvo presente en un operativo de captura de un señalado criminal, a quien le dijo, mientras lo miraba a los ojos, “bienvenido a la patria milagro”.

Este lunes 5 de octubre, el jefe de Estado no guardó silencio y respondió a los críticos de su plan de seguridad, con un fuerte pronunciamiento sobre la situación de seguridad que, según él, enfrentaba el país.

“Por eso rechazo de manera contundente también que se pretenda presentar la firmeza del Estado como una posición inhumana. Inhumano es abandonar a las comunidades a su suerte. Inhumano es acostumbrarnos a ver regiones donde una organización terrorista es la que decide quién entra, quién sale, quién trabaja y quién vive. Inhumano es pedirle a la gente honrada”, indicó el mandatario.

El presidente Abelardo De La Espriella realizó una férrea defensa de los operativos para recuperar la seguridad: “Rechazo que se pretenda presentar la firmeza del Estado como una posición inhumana”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/pzThfvLIYJ — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2026

Y continuó en el discurso que dio durante la activación de una nueva unidad militar en el departamento del Cesar: “Que continúe viviendo entre el miedo y el terror mientras desde el alto gobierno se buscan fórmulas para reconocerle una categoría política a los delincuentes de la peor condición. En el régimen anterior, los colombianos quedaron a merced de los narcoterroristas”.

“Esa es una realidad que no se volverá a repetir nunca más en Colombia. En mi gobierno no será el pueblo el que sienta el peso del narcoterrorismo. Son los terroristas los que sentirán pánico y toda la fuerza decidida del Estado colombiano”, señaló ante los cuestionamientos.

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Cabe señalar que, de acuerdo con información oficial del Gobierno, desde que Abelardo De La Espriella se posesionó el pasado 7 de agosto, se reportan más de 20.000 capturas de personas señaladas de cometer delitos graves.