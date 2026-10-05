Abelardo De La Espriella cantó vallenato con grupo de niños y los invitó a la celebración del cumpleaños de una de sus hijas

Una agitada agenda de trabajo tuvo el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en el departamento del Cesar, donde, durante la mañana del lunes de esta semana, activó una nueva unidad militar para combatir el terrorismo.

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Posteriormente, el jefe de Estado fue sorprendido por un grupo musical de niños en el batallón militar de Valledupar, quienes lo esperaban con varias canciones vallenatas.

El mandatario se animó y terminó cantando con el grupo de niños. Además, De La Espriella aprovechó ese momento para invitarlos a participar en el cumpleaños de una de sus hijas.

Se trata de los quince años de su hija Lucía, cuya celebración fue suspendida debido a la tragedia que vivió el país por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“A mi hija Lucía, ustedes saben que me tocó suspenderle la fiesta por el terremoto, pero se la voy a celebrar a finales de este mes. Y quiere que ustedes vayan de sorpresa”, fue el diálogo que tuvo el presidente con el grupo musical de niños de Valledupar.

En un batallón militar de Valledupar, el presidente Abelardo De La Espriella cantó vallenato con un grupo de niños y les dijo: “A mi hija Lucía me tocó suspenderle la fiesta por el terremoto, pero se la voy a celebrar a final de este mes y quiero que ustedes vayan de sorpresa”. https://t.co/9Xgps79i8O — Revista Semana (@RevistaSemana) October 5, 2026

Entretanto, más temprano ese lunes, el jefe de Estado dio un fuerte discurso en medio del evento de activación de la unidad militar en el Cesar.

“Por eso rechazo de manera contundente también que se pretenda presentar la firmeza del Estado como una posición inhumana. Inhumano es abandonar a las comunidades a su suerte. Inhumano es acostumbrarnos a ver regiones donde una organización terrorista es la que decide quién entra, quién sale, quién trabaja y quién vive. Inhumano es pedirle a la gente honrada”, afirmó De La Espriella.

También anotó: “Que continúe viviendo entre el miedo y el terror mientras desde el alto gobierno se buscan fórmulas para reconocerle una categoría política a los delincuentes de la peor condición. En el régimen anterior, los colombianos quedaron a merced de los narcoterroristas”.

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“Esa es una realidad que no se volverá a repetir nunca más en Colombia. En mi gobierno no será el pueblo el que sienta el peso del narcoterrorismo. Son los terroristas los que sentirán pánico y toda la fuerza decidida del Estado colombiano”, recalcó finalmente el mandatario colombiano durante la activación de la Fuerza de Tarea Conjunta Urano.