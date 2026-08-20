Primer golpe al “corazón financiero” del ELN en el Gobierno de Abelardo De La Espriella: el presidente reveló los detalles

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó detalles de un operativo que desplegó la Fuerza Pública en contra de la guerrilla del ELN.

De acuerdo a lo que expresó el mandatario colombiano, se trata de un fuerte golpe a las finanzas ilegales de esa estructura criminal. Advirtió que su objetivo es “destruir” del todo esos mecanismos de financiación criminal.

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“Golpe contundente al corazón financiero del narcoterrorismo. En operaciones en Putumayo y Norte de Santander, nuestra Fuerza Pública golpeó las estructuras del ELN, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y los Comandos de Frontera”, expresó De La Espriella.

Agregó: “Fueron incautadas o destruidas más de 4,5 toneladas de cocaína, además de 300 kilos y 220 galones de base de coca. Evitamos que 7,7 millones de dosis llegaran a las calles y golpeamos las finanzas criminales en al menos USD 85 millones”.

“Sin cocaína no hay dinero. Sin dinero no hay armas ni terrorismo. Vamos a destruirles el negocio. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia ni ante el narcoterrorismo”, puntualizó el jefe de Estado en su cuenta de X.

Este no fue el único resultado del que habló De La Espriella; también expresó: “Otro golpe contundente a Los Costeños. En Rionegro, Antioquia, nuestra Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y autoridades del Reino Unido, capturó a alias Nando, señalado como hombre de confianza de alias Castor y coordinador del componente de narcotráfico de esta organización criminal”.

“Este delincuente coordinaba el acopio, transporte y despacho de cargamentos de cocaína desde Colombia, utilizando rutas hacia Centroamérica y Europa. Su captura golpea directamente las finanzas y la capacidad operativa de Los Costeños”, anotó el mandatario.

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Concluyó: “Les estamos cerrando el cerco. Vamos por los cabecillas, sus finanzas y sus redes de narcotráfico. En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia”.