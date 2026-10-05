Jota Pe Hernández, el senador de la Alianza Verde detrás del nuevo nombre del partido de Rodolfo Hernández, del que hoy hace parte María Fernanda Cabal

El senador de la Alianza Verde Jota Pe Hernández jugó un papel protagónico en el cambio de nombre de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el partido político que el Consejo Nacional Electoral le otorgó a Rodolfo Hernández cuando perdió la campaña presidencial contra Gustavo Petro en 2022.

SEMANA conoció que Hernández, uno de los políticos jóvenes más cercanos a Rodolfo Hernández y quien estuvo a su lado en los últimos días de vida del ingeniero santandereano, fue quien ideó el logo del águila que hoy hace parte de la casa política y que reemplazó la figura del pi y el círculo de colores del ingeniero santandereano.

María Fernanda Cabal y Jota Pe Hernández no han hecho alianza política, pero, si nada extraordinario ocurre, terminarán en el Partido Republicano. Foto: CAPTURA DE VIDEO

También fue quien decidió cambiar el nombre de Liga de Gobernantes por Partido Republicano. Esa identidad la conservó Hernández durante varios meses esperando que la Alianza Verde, su partido, se escindiera y le permitiera tener su propia casa política, pero como no lo consiguió, se lo entregó a la colectividad de Rodolfo Hernández.

El cambio de nombre fue avalado por el Consejo Nacional Electoral el 18 de agosto de 2026, luego de que Camilo Larios, entonces director de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, lo solicitara ante el tribunal electoral. Entre los argumentos expuestos estaba la necesidad de una casa política que representara los valores de la nueva derecha, como la libertad, la vida, la propiedad privada, la familia y un Estado austero y eficiente.

Camilo Lario y Rodolfo Hernández. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: SEMANA.

SEMANA tiene en su poder la resolución 3894 del CNE firmada por los exmagistrados Benjamín Ortiz, Alfonso Campo y Álvaro Echeverry, en la que se autoriza el cambio de identidad del partido, que pasó de ser de centroderecha, como el país lo vio en 2022, a ser de derecha pura, siguiendo la ideología de Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, José Antonio Kast, Giorgia Meloni, Keiko Fujimori, Santiago Abascal, entre otros.

En cuanto a Jota Pe Hernández, él hoy no hace parte del Partido Republicano, pero lo más probable es que aterrice en los próximos meses en esa casa política.

Actualmente, las directivas del Partido Verde analizan la posibilidad de que Hernández sea expulsado, una estrategia jurídica que le permitiría quedar con las manos libres y llegar al Republicano sin necesidad de incurrir en doble militancia.

De izquierda a derecha: Jota Pe Hernández y Rodolfo Hernández. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA

Si eso ocurre, Jota Pe Hernández, como ya ocurrió con María Fernanda Cabal, llegaría a la colectividad.

SEMANA confirmó que Cabal tiene hoy plena potestad para otorgar avales en las elecciones regionales de 2027 porque ella esos comicios.

Su objetivo serán las presidenciales, un cupo por el que, eventualmente, competiría con Jota Pe Hernández, a quien muchos de sus líderes le han pedido que se mida en las urnas por la Casa de Nariño.