El Partido Conservador hizo un recuento de lo que apoyará y lo que no en la Ley de rescate económico, que comenzará su debate en los próximos días en el Congreso de la República.

“Ley de Rescate Económico hay que sacarla”: el mensaje inicial en la primera audiencia pública sobre el proyecto

“Entendemos la coyuntura fiscal que atraviesa el país, pero también las dificultades económicas que enfrentan las familias colombianas. Por ello, en el marco de la Ley de rescate fiscal que hace trámite en el Congreso, reafirmamos nuestro compromiso con el bolsillo de los colombianos”, dijeron.

En ese sentido, aclararon que no apoyarán: más impuestos a lo que consumen los hogares, como los bienes de la canasta familiar, el aumento del impuesto a las gaseosas, el aumento del impuesto a la cerveza, el aumento del IVA a los vehículos eléctricos pequeños, como motocicletas y patinetas.

Así como tampoco respaldarán un aumento a los aportes en salud, que en el fondo significarían más carga a los independientes.

Del otro lado, propusieron un aporte “temporal” a las empresas más grandes, que sería una sobretasa de cinco puntos en el impuesto de renta, solo por cuatro años y para las 10.000 empresas más grandes del país.

Asimismo, propusieron mantener el impuesto de renta a las empresas y conservar la tarifa en un 35 % para proteger el recaudo y la estabilidad de los inversores.

Hablaron de la posibilidad de acudir a la venta de activos antes que subir los impuestos. “Que el Gobierno evalúe la enajenación de activos del Estado para obtener recursos rápidamente, sin pedir un mayor esfuerzo a los ciudadanos”, dijeron.

Pidieron revisar el tratamiento tributario de los medicamentos para que pasen de ser bienes exentos a excluidos del IVA y que se ajuste el manejo de la cadena de producción y comercialización.

El Congreso discutirá en los próximos días la iniciativa. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Que se revisen los nuevos cobros de parafiscalidad para pequeñas y medianas empresas; que haya una salida para quienes deben a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) para que sea un mecanismo por medio del cual personas y empresas se pongan al día con sus obligaciones y el Estado recupere esos recursos, son otras de las propuestas de los conservadores.

Así como más incentivos para invertir, es decir, ampliar el beneficio del Régimen Único de Grandes Inversiones (RUGE) a las nuevas inversiones de las empresas que ya operan en el país.

Varias de las bancadas que hacen parte de la coalición de Gobierno ya se han pronunciado aclarando las propuestas que no votarán favorablemente. Se espera que la discusión pueda comenzar la primera semana de diciembre, según confirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez.