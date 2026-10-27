Las últimas movidas del Gobierno de Abelardo De La Espriella: Viviane Morales, Carlos Ramiro Chavarro, entre otros

El Gobierno De La Espriella se está moviendo en materia de nombramientos. Entre este lunes, 26 de octubre, y el martes, 27, la página de la Presidencia de Colombia confirmó las más recientes designaciones.

En ella se oficializó el nombramiento de la exfiscal Viviane Morales como consejera comisionada de Paz, un aterrizaje que se ventiló la semana pasada y que hoy se cristalizó. Morales, quien durante un mes fue ministra de Educación del Tigre, se encargará del desmonte de la paz total que promovió Gustavo Petro.

“La nueva consejera comisionada liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos, verificará la destinación de los recursos públicos e identificará las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos”, informó en un comunicado la Presidencia.

Abelardo De La Espriella y Viviane Morales. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Hoy, en la oficina donde despachó el excomisionado Otty Patiño, hay al menos 100 contratistas que deberán terminar sus funciones en diciembre de 2026 y la suerte de la oficina es incierta. Se desconoce si se cerrará o se transformará.

Este 26 de octubre también se hizo oficial la designación del exprocurador Alejandro Ordóñez como ministro del Interior. Ayer lunes visitó Bogotá, en calidad de embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y se reunió con el presidente De La Espriella.

Alejandro Ordóñez, exembajador de Colombia ante la OEA. Foto: Colprensa

Este martes, mientras viaja de regreso a Estados Unidos, la hoja de vida del reconocido jurista fue divulgada en la página oficial de Presidencia. Ya renunció a la OEA y espera posesionarse entre la primera y segunda semana de noviembre de 2026.

SEMANA conoció que, con la llegada de Ordóñez como ministro del Interior, arribará como viceministro de ese despacho Carlos Ramiro Chavarro, exsenador y exrepresentante a la Cámara por el Huila. Es un conservador conocedor del Congreso y, hasta el pasado 20 de julio, fue secretario de la Comisión Segunda del Senado.

Chavarro es cuñado del senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, pero ha hecho su propia carrera política en el Huila.

El dirigente político ingresa al Ministerio del Interior a ocupar el cargo que tenía Jorge Eduardo Gechem, también de origen opita, porque es hijo del exsenador del Partido de la U, Jorge Eduardo Gechem Turbay.

Carlos Ramiro Chavarro cuando fue senador. Foto: Daniel Reina

En la página de la Presidencia también aparece la designación oficial de Camilo Noguera Pardo como nuevo director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

Fue viceministro de Educación cuando Viviane Morales fue ministra de esa cartera, pero dio un paso al costado tras la llegada de la ministra Ilva Myriam Hoyos.

Se espera que todos los funcionarios estén posesionados al finalizar esta semana y durante la próxima.