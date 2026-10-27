Política

Cambio Radical pidió priorizar expedientes contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

Los representantes avanzan en varias investigaciones para determinar las posibles responsabilidades del exmandatario.

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Redacción Semana
27 de octubre de 2026 a las 12:51 p. m.
Enrique Vargas Lleras y Gustavo Petro.
Enrique Vargas Lleras y Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA- Colprensa

Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y codirector del partido Cambio Radical, le envió un oficio a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que le dé una actuación inmediata y prioritaria a los procesos que se adelantan contra el expresidente Gustavo Petro.

Colombia reclama de la Comisión de Investigación y Acusación un acto de grandeza, independencia y responsabilidad histórica. Ha llegado el momento de demostrar que las instituciones están por encima de los intereses políticos y que ningún ciudadano, independientemente del cargo que haya ocupado, puede estar exento de la justicia”, dijo Vargas Lleras.

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Pero él hizo énfasis en los expedientes relacionados con Petro: “Es importante señalar que la prontitud y oportunidad también es justicia y la ausencia de esto es injusticia, debido a que el paso del tiempo fomenta no solo figuras jurídicas que culminan en el cierre de investigaciones, sino de actuaciones que no permiten llegar a la verdad”.

Son varias las solicitudes que planteó Vargas Lleras a la Comisión:

Enrique es hermano de Germán Vargas Lleras, quien falleció el 8 de mayo de 2026 a los 64 años.
Enrique Vargas Lleras. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA
  • El Pacto de Valledupar: “Se solicita esclarecer los graves señalamientos sobre presuntas reuniones y acuerdos con exjefes paramilitares. De acuerdo con la denuncia, estos encuentros habrían tenido el propósito de afectar la imagen del actual presidente Abelardo De La Espriella, del expresidente Álvaro Uribe y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras mediante artimañas y complots”.
  • Escándalo de favores sexuales por contratos: “Se exige investigar de forma exhaustiva las denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos estatales en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior, donde supuestamente se favoreció a mujeres a cambio de servicios sexuales”.
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Expresidente Gustavo Petro. Foto: Anadolu via AFP
  • Compra de aviones de combate Gripen: “Se cuestiona la legalidad, transparencia y planeación en la adquisición de estas aeronaves a Suecia. El partido advierte que la operación genera un enorme impacto sobre el erario y que no existen razones claras que justifiquen dicho contrato ni el cumplimiento de los debidos procesos de planeación”.
  • Garantía contra la impunidad en otros expedientes: “Se solicita un esfuerzo probatorio riguroso en todos los demás casos que cursan en la Comisión. La colectividad insiste en que el transcurso del tiempo, el vencimiento de términos o los cierres por falta de mérito no pueden convertirse en un escudo de impunidad que impida hallar la verdad por el bien del país”.