Cambio Radical pidió priorizar expedientes contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras y codirector del partido Cambio Radical, le envió un oficio a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que le dé una actuación inmediata y prioritaria a los procesos que se adelantan contra el expresidente Gustavo Petro.

“Colombia reclama de la Comisión de Investigación y Acusación un acto de grandeza, independencia y responsabilidad histórica. Ha llegado el momento de demostrar que las instituciones están por encima de los intereses políticos y que ningún ciudadano, independientemente del cargo que haya ocupado, puede estar exento de la justicia”, dijo Vargas Lleras.

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Pero él hizo énfasis en los expedientes relacionados con Petro: “Es importante señalar que la prontitud y oportunidad también es justicia y la ausencia de esto es injusticia, debido a que el paso del tiempo fomenta no solo figuras jurídicas que culminan en el cierre de investigaciones, sino de actuaciones que no permiten llegar a la verdad”.

Son varias las solicitudes que planteó Vargas Lleras a la Comisión:

Enrique Vargas Lleras. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

El Pacto de Valledupar: “Se solicita esclarecer los graves señalamientos sobre presuntas reuniones y acuerdos con exjefes paramilitares. De acuerdo con la denuncia, estos encuentros habrían tenido el propósito de afectar la imagen del actual presidente Abelardo De La Espriella, del expresidente Álvaro Uribe y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras mediante artimañas y complots”.

Escándalo de favores sexuales por contratos: “Se exige investigar de forma exhaustiva las denuncias sobre presuntas irregularidades en contratos estatales en la Casa de Nariño y el Ministerio del Interior, donde supuestamente se favoreció a mujeres a cambio de servicios sexuales”.

Expresidente Gustavo Petro. Foto: Anadolu via AFP