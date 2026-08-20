Abelardo De La Espriella anuncia la importante captura de alias Nando: nuevo golpe a Los Costeños y a la criminalidad

El presidente Abelardo De La Espriella utilizó su cuenta de X para anunciar la captura de otro importante integrante de la banda Los Costeños, uno de los grupos que siembra más terror en Barranquilla.

Abelardo De La Espriella anuncia otro golpe contundente contra Iván Mordisco; confirmó captura y lanzó aviso: “Una orden clara”

En esta oportunidad cayó alias Nando, señalado de ser el hombre de confianza de alias Castor y coordinador del componente de narcotráfico de esta organización criminal.

La operación se llevó a cabo en el municipio de Rionegro, departamento de Antioquia, en coordinación entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y autoridades del Reino Unido.

En el mensaje, el jefe de Estado precisó que este sujeto coordinaba el acopio, transporte y despacho de cargamentos de cocaína desde Colombia. Esta organización utilizaba rutas hacia Centroamérica y Europa.

“Su captura golpea directamente las finanzas y la capacidad operativa de Los Costeños. Les estamos cerrando el cerco. Vamos por los cabecillas, sus finanzas y sus redes de narcotráfico”, dijo el mandatario nacional.

De La Espriella cerró su mensaje diciendo: “En la Patria Milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia”.

Presidente Abelardo De La Espriella lanzó mensaje a oficina de sicarios de Barranquilla: “Los vamos a capturar uno por uno”

Esta captura se suma a otros golpes que la Fuerza Pública ha dado desde el inicio del Gobierno De La Espriella y que el propio mandatario ha informado. Uno de estos, por ejemplo, fue la caída de Claudia Cristina Fiaga Casierra, conocida con los alias de Claudia o La India.

Esta mujer, de acuerdo con las autoridades, era la principal cabecilla de la red financiera de las disidencias de alias Iván Mordisco. “Administraba miles de millones provenientes del narcotráfico, la extorsión y el comercio ilegal de oro”, señaló.

Desde que llegó a la Presidencia, De La Espriella ha dejado en claro que va a combatir a la criminalidad y que uno de sus principales objetivos es Mordisco.

“Cada día le cerramos más el cerco a Mordisco. Y vamos por él. La Fuerza Pública tiene una orden clara: capturarlo o darlo de baja y neutralizar su estructura criminal, con toda la contundencia de la ley”, manifestó.