Presidente Abelardo De La Espriella lanzó mensaje a oficina de sicarios de Barranquilla: “Los vamos a capturar uno por uno”

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reveló detalles de una acción que adelantó la Policía Nacional y que permitió la captura de alias Ever, señalado como cabecilla de una organización criminal dedicada al sicariato en Barranquilla.

En el mensaje que publicó en sus redes sociales, el jefe de Estado envió un mensaje directo a ese tipo de estructuras al margen de la ley y señaló que, durante su Gobierno, perseguirá y capturará a esos delincuentes “uno por uno”.

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“Golpe contundente a Los Costeños. La Policía Nacional capturó en Valledupar a alias Ever o Marino, cabecilla de zona de esta organización criminal en Barranquilla y responsable de una red de sicariato y extorsión contra comerciantes y transportadores. Su captura golpea directamente las finanzas y la línea de mando de esta estructura”, expresó el presidente.

Además, indicó: “Este delincuente lideraba un componente criminal de 25 integrantes, ordenaba homicidios contra quienes se negaban a pagar extorsiones y era responsable de una red de sicariato con presencia en ocho barrios de Barranquilla”.

“Se acabó la contemplación con los criminales. Los vamos a perseguir, capturar y llevar ante la justicia, uno por uno. En la patria milagro, el delito se castiga con todas las de la ley. El Estado nunca más se arrodillará ante la delincuencia”, insistió el mandatario colombiano.

Entretanto, hace varios días, el presidente De La Espriella entregó detalles de un golpe que propinó el Ejército contra la estructura criminal del Clan del Golfo, en acciones que se realizaron en el departamento de Antioquia.

Allí fue dado de baja alias Momo, un señalado cabecilla del Clan del Golfo. Además, reveló que fue capturada alias Mónica.

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El presidente, en esa ocasión, resaltó las acciones adelantadas por la Fuerza Pública en atención a sus directrices: “Nuestro glorioso Ejército Nacional ha dado de baja a alias Momo, perteneciente a la estructura del Clan del Golfo, en la vereda El Tigre, El Bagre, en el departamento de Antioquia. Este es un cabecilla de esa banda narcoterrorista que en buena hora nuestro Ejército Nacional ha dado de baja”.