María Fernanda Cabal oficializa su llegada al Partido Republicano: “Lideraré una nueva derecha”

María Fernanda Cabal oficializó este sábado su ingreso al Partido Republicano, la colectividad que hasta hace pocas semanas se identificaba como Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA), el partido que surgió de la plataforma política del fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández.

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Su llegada se produce pocos días después de que la exsenadora confirmara su salida del Centro Democrático, partido en el que militó desde su fundación.

¡Tengo partido político! 🇨🇴



Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar.



¡El camino sigue! 🦅 pic.twitter.com/ITsvh8ztrf — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 4, 2026

Su incorporación al nuevo proyecto había sido anticipada por SEMANA, que reveló en exclusiva que la dirigente venía adelantando conversaciones para convertirse en una de las principales figuras de esta nueva plataforma de derecha.

“Acepté ser la primera militante de esta nueva etapa del Partido Republicano. Desde aquí lideraré una nueva derecha con carácter para defender sus convicciones y preparación para gobernar”, señaló Cabal en su X.

El anuncio se realizó en Bucaramanga, ciudad estrechamente ligada a la historia política de Rodolfo Hernández. Cabal fue presentada como la primera militante del Partido Republicano, desde donde busca impulsar una alternativa dentro de la derecha colombiana con la mirada puesta en las elecciones territoriales de 2027 y en las presidenciales de 2030.

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El movimiento representa también un giro importante para una colectividad que nació con un perfil de centro y que ahora busca identificarse con sectores de la nueva derecha. El Consejo Nacional Electoral aprobó en agosto el cambio de denominación de la antigua Liga de Gobernantes Anticorrupción por Partido Republicano.

María Fernanda Cabal, exsenadora colombiana. Foto: Instagram @mariafernandacabal

Además, el CNE registró recientemente la declaración política de gobierno del Partido Republicano frente a la administración de Abelardo De La Espriella, lo que marca otra de las definiciones recientes de la colectividad.

La nueva etapa de Cabal también podría significar la llegada de otras figuras. Uno de los nombres que aparece en el radar es el del senador Jota Pe Hernández, quien continúa formalmente en la Alianza Verde y cuya eventual incorporación todavía depende de que se concrete su salida de esa colectividad.