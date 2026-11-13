El mensaje de María Fernanda Cabal al ELN tras revelarse prueba de supervivencia de la subteniente Camila Pantoja

Este mañana de viernes, 13 de noviembre, se conoció una prueba de supervivencia de la subteniente Camila Pantoja, quien fue secuestrada por el ELN el pasado 4 de noviembre en instantes que se encontraba en la zona urbana de Arauca.

Esta es la prueba de supervivencia de la subteniente del Ejército, Camila Pantoja, secuestrada por el ELN

En el video se pudo observar a la oficial del Ejército Nacional bastante afectada, enviándole un mensaje a su familia y pidiéndole al Gobierno no adelantar una operación para lograr su liberación, sino que, por el contrario, se priorice una salida humanitaria.

Tras conocerse dicha prueba de supervivencia, quien se pronunció al respecto fue la exsenadora María Fernanda Cabal.

“Duele escuchar a María Camila Pantoja y pensar en su familia, pendiente de un video para saber si sigue viva. Malditos secuestradores del ELN: son responsables de su vida. ¡Libérenla! No pueden usar su vida y el dolor de su familia para chantajear y doblegar al Estado", dijo Cabal a través de X.