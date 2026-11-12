El congresista Mello Castro se someterá a quimioterapia: “Estaré alejado de la vida pública”

El congresista José Santos Castro, conocido públicamente como Mello Castro, anunció en sus redes sociales que se someterá a un tratamiento de quimioterapia y anticipó que estará alejado de sus actividades públicas.

El representante del Partido Liberal manifestó: “Poco hablo de mi vida privada, pero cuando esta interfiere en mi trabajo se me hace importante hacer varios anuncios”.

En primer lugar, describió que hace varios días le encontraron una pequeña masa en la garganta, y que después de los estudios necesarios le recomendaron un tratamiento especial.

“Se dieron cuenta que necesitaba un tratamiento de quimio y radioterapia. Por lo tanto, quiero decirles que estaré alejado de la vida pública, de las redes sociales, del Congreso, y del territorio”, comentó el congresista en un video que difundió en su cuenta de Instagram.

Él pidió comprensión a sus seguidores por el diagnóstico médico: “En esta oportunidad, voy a dedicarme a mi salud hasta nueva orden médica. Enfrentaré este reto con la mejor actitud, agarrado de la mano de Dios”.