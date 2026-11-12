“Los autores y beneficiarios de la impunidad”: el señalamiento de la senadora María Clara Posada en los 10 años de la JEP

La senadora María Clara Posada lanzó fuertes cuestionamientos contra la conmemoración de los 10 años de la JEP realizada el miércoles, en la que, según afirmó, coincidieron los responsables de promover la impunidad con quienes se han beneficiado de ella.

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La congresista criticó que en ese encuentro no estuvieran presentes los integrantes de la Fuerza Pública que, a su juicio, fueron sacrificados para permitir la consolidación de esos escenarios, ni las víctimas que han sido ignoradas durante el proceso.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta de X, Posada sostuvo que detrás de ese acercamiento existe una “complicidad silenciosa”, cuyo propósito sería ocultar una impunidad que, según su denuncia, estuvo presente desde el comienzo y que ahora se estaría materializando.

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María Clara Posada ha publicado sus hallazgos sobre la entidad. Foto: Semana

La legisladora cuestionó especialmente la ausencia de los militares y de las víctimas, al considerar que sus derechos y reclamos han quedado relegados para evitar incomodar a quienes, en su opinión, han resultado favorecidos por esas decisiones.

Posada aseguró que continuará respaldando a los integrantes de las Fuerzas Militares y a las víctimas que, según manifestó, siguen siendo objeto de burlas y desconocimiento. “No nos cansaremos”, afirmó, al ratificar que mantendrá su acompañamiento a estos sectores y su oposición a lo que considera una consolidación de la impunidad.