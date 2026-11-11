Angie Rodríguez confesó que lució la bandera de guerra a muerte por una pelea interna en la Casa de Nariño: “Petro distorsionó”

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, confesó en la noche de este miércoles, 11 de noviembre, cuál fue la razón que la llevó a ondear la bandera de guerra o muerte en varias manifestaciones donde estuvo el presidente Gustavo Petro.

En la Plaza de Bolívar, en varias ocasiones, la joven politóloga lució la bandera siempre al lado del entonces jefe de Estado.

Rodríguez, sin rodeos, contó en el programa Indagatoria que la bandera la portó contra Laura Sarabia, a quien ella reemplazó en el Dapre.

“Esa bandera de guerra o muerte la sacaba por ella. Me tenía aburrida. Eso era, perdóname, una jodedera por todo. Perdón que hable vulgar, pero era una cosa así. Salí el 1 de mayo con la bandera y el presidente me la vio y empezó a pronunciar un discurso contra el Congreso. (Risas) Se me desdibujó el tema, pero siempre que la usaba era por eso”, narró.

Gustavo Petro —añadió— “distorsionó el tema. Él no sabía que yo había sacado la bandera contra Laura Sarabia. Solo lo sabía Armando Benedetti (entonces ministro del Interior). Es que ella no dejaba trabajar”.

El entonces presidente defendió en varios escenarios la bandera de guerra o muerte: “Y ese sueño no lo vamos a bajar, como nos han pedido, que baje la bandera de la ‘guerra o muerte’. La bandera de la ‘guerra o muerte’ tiene que estar aquí porque fue una bandera de Bolívar”.

Añadió: “Es un símbolo fundamental porque dice dos cosas en su historia: que hay un pueblo dispuesto al combate y a morir si quieren quitar la libertad, que no soporta ni tiranos ni reyes”.

“Su fundación es la libertad y es capaz ese pueblo de hablar con sus enemigos, como hicieron Bolívar y Murillo bajo esa bandera. La bandera significa las dos cosas: la decisión popular de no ceder ante la esclavitud, nada”, remató el exmandatario colombiano.