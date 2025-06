Alfredo Saade justificó foto que publicó con Petro, la bandera de ‘guerra a muerte’ y el “¡constituyente, ya! Levántate Colombia”

“Yo me volví al poder popular cuando conocí a Jesucristo, cuando me di cuenta de que Jesucristo en la calle era lo que hace Gustavo Petro. Ese día me convencí de que teníamos que seguir en la calle llevando las banderas para que pudiéramos conquistar y pudiéramos quitar un pie opresor. Eso sí, me di cuenta, esa venda se me cayó cuando conocí de Jesucristo hace 20 años”, sostuvo.