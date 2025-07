“Le informé a Laura Sarabia”: Alfredo Saade habló del nuevo contrato de pasaportes con Portugal y dijo que cumple órdenes de Petro

SEMANA: Usted anunció que Thomas Greg & Sons manejará el contrato de los pasaportes hasta septiembre y en adelante se contratará con Portugal. ¿Gustavo Petro cuándo le dio la orden?

Alfredo Saade (A.S.): El presidente Gustavo Petro lo que me ha autorizado a mí es para que sirva de articulador en este proceso para poder sacar adelante una solicitud que lleva mucho tiempo en el aire y que no se ha cumplido. Esa es la labor que estoy haciendo. Desde el día en que llegué estoy haciendo las tareas ejecutivas y técnicas para que podamos sacar adelante ese tema. El país no tiene ningún contrato directo con Thomas Greg. Es hora de empezar a hablar de la Unión Temporal Documentos, Viajes 2025, quien tiene firmado el contrato hoy con la Cancillería. Por cierto, me gustaría que Colombia se preguntara quiénes son los fantasmas que están detrás de esa unión temporal.

SEMANA: Anunció que se contratará los pasaportes desde septiembre con Portugal. ¿Es la última palabra?, ¿la decisión está tomada?

A.S.: Sí, es una decisión tomada. Desde febrero del año pasado se estaba trabajando. Y próximamente la Imprenta Nacional firmará el contrato. Yo solo soy un simple articulador. No firmo el contrato.

Gustavo Petro, Alfredo Saade, y Laura Sarabia. | Foto: Presidencia de la República / SEMANA

SEMANA: La canciller Laura Sarabia anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores prorrogaría el contrato con Thomas Greg & Sons y que empezaría a adelantar los trámites para una urgencia manifiesta.

A.S.: No escuché esa declaración de la señora ministra, pero yo lo que estoy cumpliendo es una orden del señor presidente. De acuerdo a lo que hemos encontrado, sí se dan los tiempos. Tengan plena seguridad y la confianza de que las libretas de pasaportes se garantizarán. Lo que le digo al país es que si llegan a faltar los pasaportes en los próximos cuatro meses la culpa sería de la unión temporal, no del Gobierno nacional, porque ellos están en la obligación de entregarnos los pasaportes en los próximos cuatro meses.

SEMANA: El problema no son los cuatro meses sino después.

A.S.: Lo que viene después es que continúan los pasaportes porque en esos cuatro o cinco meses tendríamos todo listo.

Gustavo Petro y Laura Sarabia. | Foto: Presidencia / Cancillería

SEMANA: ¿Alcanza el tiempo para hacer la transición y firmar el contrato con Portugal y arrancar el nuevo modelo en septiembre?

A.S.: La transición normal comienza entre Portugal y la unión temporal el 1 de septiembre. Recuerde que la unión temporal tiene que rendirle un informe a Portugal y ahí empieza oficialmente la transición.

SEMANA: ¿Cuándo recibió la orden de Gustavo Petro de que el contrato de pasaportes sea para Portugal?

A.S.: Desde el día que llegué a la jefatura de despacho de la Presidencia.

SEMANA: ¿Ha vuelto a hablar con el presidente sobre el tema en estos días?

A.S.: Le rindo un informe diario al presidente porque hago entre tres y cuatro mesas técnicas con todos los actores que estarán en este proceso: la Cancillería, Migración, la Imprenta Nacional, han sido muchísimas mesas técnicas de trabajo.

Laura Sarabia. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Esta firma del contrato de pasaportes con Portugal la socializó con la canciller Laura Sarabia?

A.S.: Sí, claro, le informé vía telefónica todo lo que se estaba haciendo; es mi deber informarle. Hablé con ella en la segunda mesa técnica, cuando tuve el conocimiento que tengo hoy sobre el tema de pasaportes.

SEMANA: ¿Qué le respondió la canciller Laura Sarabia?

SEMANA: Pero habrá una encrucijada porque ella es la canciller y anunció la prórroga del actual contrato de pasaportes. Además, es clave en el contrato.

A.S.: La Ley 109 de 1994 faculta a la Imprenta Nacional para que firme, esa entidad firmará.

SEMANA: Es decir, la Cancillería hará un convenio con la Imprenta Nacional y esta firma el contrato con Portugal.

A.S.: Así de sencillo. El compromiso es que Colombia no se quedará sin pasaportes.

SEMANA: ¿Esto puede leerse como una desautorizada de Gustavo Petro a Laura Sarabia? La canciller hizo una reunión y anunció que prorrogaría por 11 meses el contrato con Thomas Greg porque no hay tiempo para cambiar el modelo.

A.S.: No me meta en ese tema, es una cosa entre jefe y subalterno. Nosotros somos subalternos del presidente y él me da órdenes y se las da a ella también.

SEMANA: Pero hay un choque de trenes:, Laura Sarabia habla de prorrogar el contrato y usted de cambiar de operador.

A.S.: ¿A qué le llama choque de trenes? Aquí hay un solo presidente que se llama Gustavo Petro Urrego. Aquí no hay dos presidentes. No hay choque de trenes.

SEMANA: Conclusión, ¿se hará lo que Gustavo Petro le ordenó a usted y es contratar con Portugal?