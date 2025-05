Margarita Rosa de Francisco se despachó en redes sociales: “Los idiotas seguirán siendo ustedes”

“Es un discurso que desconoce la historia oligarca de Colombia y que no explora el significado de las marchas de millones de personas que han salido pacíficamente a las calles a respaldar las reformas. Identifiquen el problema, señoras y señores que quieren ser presidentes. Si no salen del ‘fuerapetro’, los idiotas seguirán siendo ustedes y no el pueblo, el que han tomado por idiota histórico. El problema que están teniendo ustedes es que el pueblo ya no es idiota", concluyó la actriz.