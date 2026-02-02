Contundente carta de concejal a directivas del Centro Democrático: “¿Por qué José Obdulio Gaviria y Nubia Stella Martínez respaldan opciones diferentes a Paloma Valencia?”

En medio del polvorín político que sacude al Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras las tensiones con la exprecandidata María Fernanda Cabal, la colectividad tendrá que responder una contundente carta que le dirigió el vicepresidente del concejo de Cali, Andrés Escobar.

En la misiva puso al descubierto un apoyo de altas figuras del uribismo a candidatos ajenos y distantes a Paloma Valencia, la candidata oficial del Centro Democrático, según los resultados de una consultoría divulgados en diciembre de 2025.

La misiva fue dirigida exclusivamente al expresidente Álvaro Uribe y al director del partido, Gabriel Jaime Vallejo.

Andrés Escobar tomó juramento como primer vicepresidente del Concejo de Cali para la vigencia 2026. Foto: Bernardo Peña / El País

“Como concejal de Santiago de Cali y militante activo del Centro Democrático, me dirijo a ustedes con el respeto que merecen, pero también con la franqueza que exige la responsabilidad política. La disciplina de partido no es un formalismo; es un principio estructural. La lealtad no es un eslogan; es un pilar de coherencia política. Y la coherencia, para quienes representamos a esta colectividad, debe ser una forma de vida pública y privada”, dijo en el encabezado de su carta.

Por ello, “solicito claridad institucional sobre un punto fundamental: ¿los militantes del Centro Democrático se encuentran en libertad de apoyar candidatos distintos al oficial del partido en las próximas consultas de marzo, particularmente frente a la candidatura de Paloma Valencia? Si la respuesta es negativa —como la lógica de partido indicaría—, surge una inquietud inevitable: ¿por qué figuras como José Obdulio Gaviria y Nubia Stella Martínez están respaldando públicamente opciones diferentes a las definidas por el partido? ¿Ellos actualmente hacen parte de la militancia formal del Centro Democrático? ¿Existen lineamientos diferenciados o excepciones que no han sido comunicadas a la base?”, interrogó.

Estas preguntas, según Escobar, “no buscan polémica, sino coherencia. La autoridad moral de un partido se sostiene en la aplicación igualitaria de sus principios. La disciplina no puede ser selectiva, ni la lealtad opcional. Quedo atento a su orientación, en defensa de la unidad, la institucionalidad y la seriedad que el país espera del Centro Democrático”, expresó.

Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático. Foto: Archivo particular

De Nubia Stella Martínez no hay evidencia que esté respaldando otra campaña política diferente a Paloma Valencia. De hecho, el propio José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, denunció en otra carta enviada al Centro Democrático que ella, anticipadamente, conocía sobre el triunfo de Valencia sobre Cabal en medio del proceso de escogencia del candidato presidencial.

No obstante, el respaldo de José Obdulio Gaviria, quien hace parte de la dirección nacional del Centro Democrático, a Juan Carlos Pinzón es evidente.

José Obdulio Gaviria. Foto: DIEGO ANDRÉS ZULUAGA

El 26 de enero de 2026, a través de sus redes sociales, Gaviria compartió una publicación en la que no ocultaba su emoción porque Juan Carlos Pinzón había despegado en una de las encuestas. Además, en una entrevista concedida a SEMANA no ocultó su favoritismo con el exministro de Defensa. De hecho, dijo que ninguna de las candidatas del Centro Democrático lo había buscado.

SEMANA le preguntó al concejal Andrés Escobar si había recibido respuesta a su misiva y respondió que está atento, esperándola.