Política

Contundente carta de concejal a directivas del Centro Democrático: “¿Por qué José Obdulio Gaviria y Nubia Stella Martínez respaldan opciones diferentes a Paloma Valencia?”

El concejal de Cali, Andrés Escobar, preguntó a las directivas de su partido si es obligatorio apoyar a Paloma Valencia en la consulta del 8 de marzo.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 4:49 p. m.
Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, José Obdulio Gaviria y Nubia Stella Martínez.
Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, José Obdulio Gaviria y Nubia Stella Martínez. Foto: FOTOS: SEMANA.

En medio del polvorín político que sacude al Centro Democrático, el partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tras las tensiones con la exprecandidata María Fernanda Cabal, la colectividad tendrá que responder una contundente carta que le dirigió el vicepresidente del concejo de Cali, Andrés Escobar.

En la misiva puso al descubierto un apoyo de altas figuras del uribismo a candidatos ajenos y distantes a Paloma Valencia, la candidata oficial del Centro Democrático, según los resultados de una consultoría divulgados en diciembre de 2025.

La misiva fue dirigida exclusivamente al expresidente Álvaro Uribe y al director del partido, Gabriel Jaime Vallejo.

Andrés Escobar tomó juramento como primer vicepresidente del Concejo de Cali para la vigencia 2026.
Andrés Escobar tomó juramento como primer vicepresidente del Concejo de Cali para la vigencia 2026. Foto: Bernardo Peña / El País

“Como concejal de Santiago de Cali y militante activo del Centro Democrático, me dirijo a ustedes con el respeto que merecen, pero también con la franqueza que exige la responsabilidad política. La disciplina de partido no es un formalismo; es un principio estructural. La lealtad no es un eslogan; es un pilar de coherencia política. Y la coherencia, para quienes representamos a esta colectividad, debe ser una forma de vida pública y privada”, dijo en el encabezado de su carta.

