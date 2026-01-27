Nubia Stella Martínez se despacha contra José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal: “Solo les servía su triunfo”

Nubia Stella Martínez, exdirectora del Centro Democrático, se pronunció sobre los señalamientos que hizo en su contra José Félix Lafaurie, esposo de María Fernanda Cabal, en su carta de renuncia al partido político.

Lafaurie mencionó que Martínez habría sido una de las autoras del supuesto fraude en la consulta de la organización, que habría beneficiado a Paloma Valencia como candidata presidencial.

La exdirigente empezó diciendo: “No considero enemigos a la senadora María Fernanda Cabal y a su esposo, José Félix Lafaurie, pero discrepo de actuaciones y declaraciones suyas durante los últimos años”.

A renglón seguido, narró las molestias que tiene con la pareja Lafaurie Cabal, al remitirse a episodios de hace varios años, como la selección de Óscar Iván Zuluaga.

“Encuentro imperdonable su comportamiento con el partido frente a la selección del doctor Óscar Iván Zuluaga hace cuatro años, cuando adujeron fraude en la escogencia del candidato del Centro Democrático”, dijo Martínez.

Para ella, fue un proceso transparente, adelantado por firmas encuestadoras nacionales de intachable trayectoria: “Ellos conocieron y aceptaron cada regla, una a una. Se contrató la auditoría del 100 % de las encuestas”.

El segundo punto que tocó fue sobre Miguel Uribe Turbay: “Desatinada e injusta la persecución que desataron en contra de Miguel Uribe Turbay en 2025. Hay memoria abundante en redes sociales y en medios de comunicación de los argumentos que utilizaron y lo que llegaron a decir para lastimar la imagen de nuestro dirigente y mártir”.

Ella también calificó como lamentable la supuesta “actitud dilatoria del proceso al morir Miguel”, y agregó que, por fortuna, “este es un partido que actúa con argumentos y razones”.

“Miguel fue un lujo para el partido. Un político serio, comprometido, insigne trabajador. Admiraba su dedicación y enorme esfuerzo, su amor por esta causa. Se sintió muy cómodo y orgulloso en este partido. Me pregunto si algún día dejarán de utilizar su muerte como telón de fondo para justificar sus derrotas”, comentó Martínez.

Frente al triunfo de Paloma Valencia y la derrota de María Fernanda Cabal, la exdirigente del partido manifestó: “Los vimos aceptar con desánimo la proclamación de Paloma Valencia el pasado 17 de diciembre. Solo les servía su triunfo. Hoy, sabemos que, aunque aceptaron, anuncian su apoyo a la candidata, pero realmente estaban incubando un nuevo ataque para cuestionar, una vez más, con base en suposiciones y consejas, la decisión soberana del partido”.

En cuanto al papel de Cabal dentro del partido, ella destacó que ha hecho una tarea importante en el Congreso, pero que no logró el respaldo suficiente para ser aspirante a la Casa de Nariño: “Ni en este momento ni hace cuatro años logró superar una desfavorabilidad que se refleja en las encuestas, cualquiera sea la empresa que las realice. Con claridad y justicia, ambos resultados así lo han demostrado”.

Concluyó: “Nuestro deber y obligación es apoyar el liderazgo del presidente Uribe y de nuestra candidata Paloma Valencia, una mujer íntegra y del Centro Democrático, para lograr el rescate moral y material de nuestro país. Es hora de la unión y el compromiso, no de conflictos menores ni de causas personalistas. Estas no tienen cabida en los partidos”.