Canciller Omar Bula presentó 12 nuevos embajadores en Colombia: estas son las naciones que llegan al país

Este miércoles, 11 de noviembre, el canciller Omar Bula recibió las cartas credenciales de 12 embajadores residentes que se instalarán en Colombia y, en cumplimiento del Decreto 1610 de 2026, los presentó en el Palacio de San Carlos esta tarde.
La Cancillería presentó los siguientes nuevos nombres:
- Embajadora de Honduras, Jacqueline Foglia
- Embajador de El Salvador, Guillermo Rubio Funes
- Embajadora de Israel, Vivian Aisen
- Embajador de India, Vinod J. Bahade
- Embajadora de Kosovo, Heroina Telaku
- Embajadora de Países Bajos, Maria Alfonsa Magdalena Geraedts
- Embajador de Noruega, Dag Nagoda
- Embajadora de Reino Unido, Louise Amanda de Sousa
- Embajador de Suiza, Pedro Zwahlen
- Embajador de Arabia Saudita, Bader Saud Altrifi
- Embajador de Chile, Ricardo Navarrete
- Embajador de Perú, Ricardo Ghibellini Harten
Esta jornada formaliza su acreditación diplomática en Colombia y reafirma el compromiso del país de impulsar la cooperación bilateral y consolidar los lazos internacionales.
Con cada país, el Gobierno nacional tiene planes de trabajo e intereses diferentes, entre los que destacan seguridad, justicia, migración, salud, agricultura, educación, empleo, transformación digital, innovación, telemedicina, formación de talento, inversión, comercio, transición energética, acción climática, transición, turismo, agricultura, ciencia, etcétera.
El Gobierno nacional espera que cada nueva presentación se traduzca en oportunidades de crecimiento para la ciudadanía y sus servicios internacionales.