Canciller Omar Bula presentó 12 nuevos embajadores en Colombia: estas son las naciones que llegan al país

Este miércoles, 11 de noviembre, el canciller Omar Bula recibió las cartas credenciales de 12 embajadores residentes que se instalarán en Colombia y, en cumplimiento del Decreto 1610 de 2026, los presentó en el Palacio de San Carlos esta tarde.

La Cancillería presentó los siguientes nuevos nombres:

Embajadora de Honduras, Jacqueline Foglia

Embajador de El Salvador, Guillermo Rubio Funes

Embajadora de Israel, Vivian Aisen

Embajador de India, Vinod J. Bahade

Embajadora de Kosovo, Heroina Telaku

Embajadora de Países Bajos, Maria Alfonsa Magdalena Geraedts

Embajador de Noruega, Dag Nagoda

Embajadora de Reino Unido, Louise Amanda de Sousa

Embajador de Suiza, Pedro Zwahlen

Embajador de Arabia Saudita, Bader Saud Altrifi

Embajador de Chile, Ricardo Navarrete

Embajador de Perú, Ricardo Ghibellini Harten

Esta jornada formaliza su acreditación diplomática en Colombia y reafirma el compromiso del país de impulsar la cooperación bilateral y consolidar los lazos internacionales.

Canciller Omar Bula presentó los nuevos embajadores. Foto: Cancillería - API

Cancillería nombró nuevo embajador de Colombia en China: así le fue como diplomático y columnista

Con cada país, el Gobierno nacional tiene planes de trabajo e intereses diferentes, entre los que destacan seguridad, justicia, migración, salud, agricultura, educación, empleo, transformación digital, innovación, telemedicina, formación de talento, inversión, comercio, transición energética, acción climática, transición, turismo, agricultura, ciencia, etcétera.

El Gobierno nacional espera que cada nueva presentación se traduzca en oportunidades de crecimiento para la ciudadanía y sus servicios internacionales.