Cancillería nombró nuevo embajador de Colombia en China: así le fue como diplomático y columnista

En el Palacio de San Carlos, este viernes, la viceministra de Relaciones Exteriores, Adela Maestre Cuello, posesionó a Juvenal Infante Infante como embajador de Colombia ante la República Popular China.

Juvenal Infante Infante, nuevo embajador de Colombia ante China. Foto: Cancillería - API

La Cancillería aseguró que Infante tendrá la responsabilidad de consolidar nuevas oportunidades para el intercambio económico, la expansión de mercados y el impulso de iniciativas conjuntas en sectores de interés común.

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Su vínculo con el país asiático se remonta a 1980.En aquel año integró la comisión asesora que promovió el establecimiento formal de las relaciones diplomáticas entre Colombia y China. Además, se desempeñó como primer secretario de Relaciones Exteriores de 1975 a 1979, en las etapas previas a la apertura formal de la embajada colombiana en Pekín.

El samario es economista, especialista y magíster en comercio internacional. Además de su trayectoria diplomática, cuenta con experiencia como conferencista y columnista; hasta hace poco publicaba sus opiniones en El Nuevo Siglo.

Juvenal Infante Infante, nuevo embajador de Colombia ante China. Foto: Cancillería - API

Allí publicaba sus reflexiones cada lunes y, en la publicación del pasado lunes 19 de octubre, que tituló ‘El oficio de pensar’, se despidió de ese espacio en el medio sin dar explicaciones.

“Pensar a Colombia y entender el mundo seguirán siendo, para mí, parte del oficio de vivir”, dijo en la columna, una frase que puede interpretarse como una referencia a su nuevo rol internacional. Aun así, es importante destacar que allí escribió sobre el mundo y sus problemáticas.