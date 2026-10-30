Nelson Cubides Salazar retomó su curul en el Concejo de Bogotá.

El concejal conservador había dejado temporalmente su puesto en el cabildo distrital para aspirar a la Cámara de Representantes. Con su regreso, se reincorpora a los debates y decisiones sobre los principales asuntos de la capital, con énfasis en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a los ciudadanos.

En esta nueva etapa, Cubides Salazar enfocará su trabajo en cuatro temas: la protección de los entornos escolares y la calidad de la educación; el acceso a la educación superior; la recuperación de la autoridad y el orden en Bogotá; y la consolidación de un proyecto político que pueda enfrentar una eventual candidatura de Gustavo Petro a la Alcaldía de Bogotá.

El cabildante cuenta con experiencia en el sector público y en el ámbito educativo. Durante su trayectoria ha impulsado iniciativas relacionadas con el acceso a la educación superior, el liderazgo juvenil y la inclusión.

Nelson Cubides Salazar con su acreditación como concejal de Bogotá. Foto: Suministrada - API

Su formación académica incluye un título de administrador de empresas y dos maestrías: una en Acción Política y Participación Ciudadana de la Universidad Rey Juan Carlos de España y otra en Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Educación de la Universidad de Salamanca, institución en la que también adelantó estudios doctorales.

En el ámbito profesional, se desempeñó como docente universitario, investigador y conferencista. Asimismo, trabajó como asesor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el programa Computadores para Educar, y ocupó cargos de asesoría en el Senado y la Cámara de Representantes.

También ejerció funciones directivas en instituciones universitarias de Bogotá. Con su regreso al Concejo, retomará su participación en el ejercicio de representación política y el seguimiento a las decisiones de la Administración distrital.