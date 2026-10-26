El alarmante aumento de niños y jóvenes habitantes de calle en Bogotá: más de 2.000 en los últimos meses

En el Concejo de Bogotá surgió una nueva preocupación en las últimas horas, luego de que la concejala Quena Ribadeneira expusiera una situación que afecta a niños, niñas y adolescentes en la capital colombiana.

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Según los registros oficiales expuestos por la cabildante, entre enero y septiembre de 2026, 10.689 niños, niñas, adolescentes y jóvenes fueron identificados en riesgo de habitar la calle, mientras que 2.197 adolescentes y jóvenes se encontraban en situación de habitabilidad de calle.

De los 3.970 niños, adolescentes y jóvenes vinculados a programas del IDIPRON, solo 33 lograron un egreso satisfactorio hasta septiembre de 2026. Foto: Concejo de Bogotá.

De la población que se encuentra en riesgo, se identificaron 2.286 niños, 2.556 adolescentes y 5.847 jóvenes. Al analizar las cifras por localidades, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa concentran la mayor cantidad de casos, con 4.453 registros de población en riesgo, mientras que Los Mártires registra el mayor número de adolescentes y jóvenes en situación de habitabilidad de calle.

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“La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán debe explicar qué resultados concretos está obteniendo su estrategia de prevención, cómo está atendiendo las situaciones de violencia intrafamiliar, abandono y exclusión que afectan a esta población y qué medidas está tomando para evitar que más jóvenes terminen viviendo en la calle”, dijo la concejala.

La concejala Quena Ribadeneira pidió al Distrito explicar los resultados de sus estrategias para prevenir que niños y jóvenes terminen viviendo en las calles. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La concejala cuestionó la respuesta del Distrito frente a estos casos, al señalar que solo 3.970 niños, adolescentes y jóvenes fueron vinculados a los programas del Idipron, apenas 3 de cada 10.

A septiembre de 2026, 420 se habían retirado y solo 33 lograron un egreso satisfactorio, es decir, apenas el 0,83 % de los vinculados. Estas cifras evidencian que los programas no están funcionando: su alcance es insuficiente y sus resultados no corresponden a la magnitud de la problemática que deberían atender.

Las cifras presentadas en el Concejo de Bogotá alertan sobre la situación de miles de menores y jóvenes en riesgo de habitabilidad de calle y el alcance de los programas de atención. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El llamado de la concejala es a evitar normalizar que miles de niños y jóvenes sigan en riesgo de terminar en las calles.