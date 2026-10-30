El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró que la próxima semana podría comenzar el estudio de la Ley de Rescate Económico radicada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Una vez culmine el trámite de la Ley de Sometimiento, se abordará de inmediato el proyecto de materia económica, sobre el cual él tiene múltiples reparos.

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Henríquez mostró preocupación frente a la posibilidad de aumentar la cantidad de impuestos para los colombianos. Afirmó que, de todos modos, la iniciativa será revisada por la bancada del Centro Democrático para fijar una postura unificada.