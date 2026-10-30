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Enrique Gómez lanzó dura crítica contra el petrismo y defendió la ley de rescate económico: “Se bebieron nuestros impuestos”

El congresista de Salvación Nacional respaldó la iniciativa de rescate fiscal y cuestionó a sectores de izquierda por sus críticas a la propuesta del Gobierno.

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Redacción Semana
30 de octubre de 2026 a las 3:06 p. m.
El senador Enrique Gómez defendió el proyecto de ley de rescate fiscal del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
El senador Enrique Gómez defendió el proyecto de ley de rescate fiscal del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El proyecto de ley de rescate fiscal del Gobierno de Abelardo De La Espriella fue radicado hace algunos días por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en compañía del vicepresidente José Manuel Restrepo, en el Congreso de la República, con el objetivo de darles un respiro a las finanzas afectadas tras las decisiones que tomó el Gobierno de Gustavo Petro.

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El proyecto de ley ha generado varias opiniones. La más reciente es la del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien defendió la iniciativa y aseguró que el Gobierno es valiente por “tomar el toro por los cachos” en medio del grave panorama fiscal.

También lanzó una dura crítica contra el petrismo y aseguró que ese movimiento político dejó en la ruina al país tras los excesivos gastos registrados.

“Se bebieron nuestros impuestos, se los gastaron en orgías, se robaron la plata y ahora salen a mentir como siempre; es lo único que se puede esperar de la izquierda en este país y no dejan de mentir porque hay la devolución del IVA y es la gran devolución de la ley de rescate fiscal”, precisó.