Enrique Gómez lanzó dura crítica contra el petrismo y defendió la ley de rescate económico: “Se bebieron nuestros impuestos”

El proyecto de ley de rescate fiscal del Gobierno de Abelardo De La Espriella fue radicado hace algunos días por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en compañía del vicepresidente José Manuel Restrepo, en el Congreso de la República, con el objetivo de darles un respiro a las finanzas afectadas tras las decisiones que tomó el Gobierno de Gustavo Petro.

Enrique Gómez aseguró que el Pacto Histórico intentó cambiar el orden del día para subir a Matador al atril: “Pura propaganda”

El proyecto de ley ha generado varias opiniones. La más reciente es la del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien defendió la iniciativa y aseguró que el Gobierno es valiente por “tomar el toro por los cachos” en medio del grave panorama fiscal.

También lanzó una dura crítica contra el petrismo y aseguró que ese movimiento político dejó en la ruina al país tras los excesivos gastos registrados.

“Se bebieron nuestros impuestos”, aseguró el senador Enrique Gómez al cuestionar el manejo de las finanzas públicas durante el gobierno Petro. El congresista defendió la Ley de Rescate Económico. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/j8UmLSYkbN — Revista Semana (@RevistaSemana) October 30, 2026

“Se bebieron nuestros impuestos, se los gastaron en orgías, se robaron la plata y ahora salen a mentir como siempre; es lo único que se puede esperar de la izquierda en este país y no dejan de mentir porque hay la devolución del IVA y es la gran devolución de la ley de rescate fiscal”, precisó.