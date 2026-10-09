El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, reapareció este viernes 9 de octubre en medio del plantón que se realizó al frente la sede de dicho tribunal en el nororiente de Bogotá.

Este viernes se adelantó un plantón frente a la sede de la JEP, en el nororiente de Bogotá. Foto: Guilermo Torres - Semana

En medio de la manifestación, que contó con la presencia de varios colectivos y representantes de víctimas del conflicto armado, el magistrado Ramelli cuestionó los proyectos que buscan quitarle presupuesto a ese Tribunal, creado tras la firma del Acuerdo de Paz en el 2016.

“Vamos a trabajar con lo que tengamos, con lo que nos den, pero no nos vamos a arrodillar, no nos vamos a dejar. Acá vamos a seguir y lo vamos a hacer por ustedes, por las víctimas, no vamos a desfallecer un momento. Vamos a seguir adelante”, recalcó.

“Nosotros nos debemos a las víctimas”: Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, apareció este viernes en medio del plantón contra el proyecto que busca modificar el presupuesto de dicho tribunal. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/nCpxpsqHsT — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2026

En medio de las arengas y pitos, el magistrado defendió la labor que ha adelantado la JEP durante sus ocho años de funcionamiento.

“Me uno a todas las víctimas para reconocer en ustedes su lucha incansable por saber qué pasó, quiénes son los máximos responsables, por qué se cometieron esos crímenes, por qué hay tanta impunidad”, indicó el presidente de la JEP en medio del plantón.

Igualmente, indicó que en los últimos meses los ataques se han incrementado desde diferentes sectores.

“Pese a todos los ataques que hemos venido sufriendo, a los temas presupuestales, a los intentos de reformas, a la desinformación, al desprestigio, nosotros seguimos adelante. Nosotros nos debemos a las víctimas (...) Ustedes nunca se han rendido, nosotros nunca nos rendiremos”, manifestó el magistrado.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli. Foto: Guilermo Torres - Semana

Finalmente, advirtió que la JEP seguirá funcionando con los recursos que le entreguen.

“A pesar de los escenarios adversos, seguiremos trabajando para darles la verdad a ustedes, que es lo que están reclamando (...) seguiremos trabajando por la reconciliación. Ustedes nos confiaron sus dolores, sus luchas, notros no podemos desfallecer; vamos a trabajar por un país mejor, por la verdad que demuestre lo que ocurrió y no la que quieren escribir. Quieren reescribir la historia de otra manera y nosotros no lo vamos a permitir”, indicó.

A esta hora se adelanta un plantón frente ante la JEP para pedir que no se avale la propuesta de refinanciamiento que se estudia en el Congreso. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/v6bpNSz2HS — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2026

En la actualidad existen dos proyectos en el Congreso que piden que 100 mil millones de pesos del presupuesto de la JEP sean trasladados a la justicia ordinaria.