“Hay una crítica que ya me causa hasta risa”: Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, frente a los cuestionamientos que recibe el tribunal

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, respondió este miércoles, 15 de julio, a los cuestionamientos que ha recibido la actuación del tribunal creado tras la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc en 2016.

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En medio de uno de los foros del Congreso Internacional: 10 años del Acuerdo de Paz, convocado por la Contraloría General, el presidente de la JEP aseveró que se han logrado avances que no han sido reconocidos ni apreciados.

Frente a los cuestionamientos recibidos, y que han aumentado considerablemente en las últimas semanas, el presidente de la JEP aseguró que existe una crítica que le causa risa.

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha sido un fuerte crítico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Foto: Montaje El País: fotos de la JEP y Colprensa

“Yo creo que lo más importante es haber derrotado al negacionismo. El negacionismo, o sea, y eso es lo que molesta. La verdad. Y alguien por ahí me dijo: ‘Doctor, es que Colombia no aguanta tanta verdad, es que ustedes han hecho mucho’. Mire, dentro de las críticas que les dan a la JEP, hay una que a mí, de verdad, ya me causa como risa. ‘Es que hacen demasiado’. ¿De verdad? Pero si yo, que vengo de la Fiscalía, me siento al día, lo contrario”.

El presidente de la JEP indicó que en la actualidad hay mucho “en juego” si se avalan las propuestas para cesar el financiamiento de ese tribunal.

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Para explicarlo, planteó una hipótesis y un panorama en el cual no existe la JEP y no se firmó el Acuerdo de Paz.

“Pongámonos en el 2016: que no hubiera suscrito un acuerdo de paz y que no hubiera existido la JEP. ¿Qué hubiera pasado en esos 10 años, más bien? En esos 10 años tendríamos 13.000 personas más en la guerra; arranquen por ahí, 13.000. Más todo el reclutamiento, violencia sexual y todo lo que implica la guerra. Tendríamos muchas más víctimas, de esos 13.000. Tendríamos 1.500 miembros de la Fuerza Pública condenados a 40 o 50 años, más otros 7.000 en proceso. Y seguramente esa cifra verá su vida. Y tampoco tendríamos muchas verdades que hemos conocido”.

Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Foto: Suministro

“¿Qué hubiera sido del panorama? ¿Hubiera sido un mejor país? Como lo estoy contando. ¿10 años más de guerra? ¿Con la guerrilla más grande de América Latina? Eso es lo que está en juego. Y entonces, si imaginamos eso, ahí sí podemos tratar de decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que ha hecho la JEP? ¿Cuántas vidas se salvaron por el acuerdo de paz? ¿Cuántas víctimas evitamos? ¿Cuántas verdades hemos sabido? ¿Cuánta seguridad jurídica han tenido integrantes de la fuerza pública?”.

Por su parte, el magistrado Danilo Rojas Betancourth aseveró que para modificar la JEP debe haber un mandato constitucional, es decir, se debe cambiar el artículo de la Constitución que fija las funciones de dicho tribunal.