Iván Cepeda, quien no reconoce la legitimidad de Abelardo De La Espriella, envió a una persona a recoger su credencial de congresista

Este martes 14 de julio, se llevó a cabo la entrega de credenciales a los congresistas elegidos para los próximos cuatro años, quienes se encargarán, entre otras cosas, de hacer control al nuevo Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Iván Cepeda arremete contra el presidente electo, Abelardo De La Espriella, y lo señala de ser “el mayor enemigo de la paz”

En medio del evento, dos ausencias llamaron la atención: Iván Cepeda y Aida Quilcué. Los dos ganaron sus curules en el Senado y en la Cámara de Representantes debido al estatuto de oposición, que garantiza estos cargos a la fórmula que quede en la segunda posición en las votaciones presidenciales.

Marisol Rojas Izquierdo, jefa de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue la encargada de llamar a cada uno de los congresistas electos.

Al nombrar al excandidato presidencial, la funcionaria confirmó que este no se encontraba en el sitio y que su credencial la recogería otra persona.

El excandidato presidencial Iván Cepeda generó una gran polémica con su convocatoria a la desobediencia civil. Foto: Cristian Bayona-Colprensa

“He sido informada de que la credencial del senador Iván Cepeda fue designada para recibirla Erika Prieto. Asimismo, me informan que ella misma recibirá la credencial de Aida Quilcué“, señaló.

Acto seguido, la mujer subió, se escucharon algunos aplausos y recibió las respectivas credenciales.

La ausencia de Cepeda y Quilcué generó fuertes cuestionamientos, que se han sumado a las críticas contra Cepeda por su negativa a reconocer la legitimidad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, pero aun así aceptar la curul en el Senado.

Le caen a Iván Cepeda por aceptar su curul pese a no reconocer la victoria de Abelardo De La Espriella y hablar de desobediencia civil

El congresista ha defendido su posición: “Si la ley me da a mí el derecho, por haber obtenido cerca de 13 millones de votos, casi la mitad de lo que fue contado en las urnas, con todos los problemas que hemos señalado, me da la posibilidad de ejercer la oposición, ¿no debo hacerlo? Ese no es un razonamiento que tenga ninguna lógica ni ningún sustento constitucional”, indicó Cepeda.

Iván Cepeda, excandidato presidencial, ha expresado que ejercerá la oposición durante el Gobierno De La Espriella. Foto: Guillermo Torres / Semana

Por el momento, pese a no reconocer la legitimidad del nuevo Gobierno ni del presidente electo, Cepeda ha dejado en claro que ejercerá la oposición.