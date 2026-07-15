El Banco de Talentos promovido por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, para llevar al poder ejecutivo a personas cualificadas para ocupar cargos en el sector público alcanzó los 115 mil registros.

El equipo del próximo mandatario publicó el nuevo balance sobre las inscripciones a la plataforma que es operada por Magneto y la head hunter Marble, a través de la que buscan conformar el equipo que acompañará a De La Espriella en la Casa de Nariño.

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Ese porta lleva el nombre de Banco de Talentos de la Patria Milagro y en esta se están reportando dos nuevos registros por segundo, lo que el equipo del presidente electo describe como el “reflejo del interés de miles de colombianos por servir al país”.

“Esta convocatoria demuestra que Colombia tiene talento, preparación y voluntad para participar en la construcción del Gobierno entrante. Profesionales, técnicos, jóvenes, mujeres, líderes regionales y ciudadanos de distintos sectores han respondido al llamado de poner sus capacidades al servicio de la Nación”, detalló el gobierno electo en un comunicado.

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La plataforma es una base de datos que estará habilitada durante los cuatro años del gobierno y que utiliza inteligencia artificial para registrar, clasificar y relacionar los perfiles de quienes se han postulado a las diferentes entidades del Estado.

“La instrucción es clara, Colombia necesita un Gobierno con mérito, capacidad, transparencia y amor por la Patria. El Banco de Talentos será una herramienta para abrir oportunidades y construir equipos con criterio técnico y vocación de servicio”, detalló el equipo del presidente electo.

El objetivo del Banco de Talentos es que los puestos del Estado se designen a partir de la meritocracia.