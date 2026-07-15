Congresista de Estados Unidos advierte públicamente a Gustavo Petro por sus alegatos de fraude electoral

El congresista demócrata Gregory Meeks, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, lanzó una clara advertencia al presidente saliente Gustavo Petro para que reconozca los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, en la que el presidente electo Abelardo De La Espriella derrotó al candidato del oficialismo Iván Cepeda por un margen de un punto porcentual, equivalente a más de 251.000 votos.

“El señor De la Espriella ganó la elección del 21 de junio. Fue reñida. Fue contenciosa. Pero permítanme ser claro: fueron elecciones libres y justas con resultados creíbles”, afirmó Meeks durante la reunión del comité del Capitolio de los Estados Unidos.

Gustavo Petro no asistirá a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella: “No voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte”

“Le digo al presidente saliente Petro que su respuesta a los resultados, alegando fraude sin evidencia suficiente, arriesga socavar la confianza en las instituciones democráticas de Colombia”, agregó el representante a la Cámara. El legislador también destacó que Cepeda, el candidato derrotado, ya reconoció los resultados, con lo que dejó implícito que Petro debería hacer lo mismo.

Representante Gregory Meeks. Foto: Getty Images

La declaración del congresista demócrata es significativa porque Meeks no es un aliado político de Trump, quien respaldó abiertamente a De La Espriella durante la campaña, pero coincide con la postura de Washington al rechazar las acusaciones de fraude del mandatario colombiano saliente, que asegura que su candidato, Iván Cepeda, fue el ganador de la contienda.

¿Qué pasa si Gustavo Petro no asiste a la posesión de Abelardo De La Espriella?

Petro alegó que había “evidencia de un fraude electoral a través de algoritmos y con financiamiento extranjero prohibido por nuestra Constitución” en una serie de publicaciones en X, y llegó a comparar el momento con “el golpe más duro a la soberanía nacional desde la Reconquista Española durante los años de la Patria Boba”. También acusó a Israel y a Estados Unidos de interferir en el resultado electoral.

Gustavo Petro alega un fraude de Abelardo De La Espriella y asegura que Iván Cepeda fue el ganador de la contienda. Foto: SEMANA

La postura de Petro ha generado rechazo en múltiples frentes internacionales. La Unión Europea y la OEA avalaron los resultados y no detectaron irregularidades en el proceso. El senador republicano Bernie Moreno, quien estuvo presente como observador electoral el día de la votación, también respaldó la legitimidad del resultado.

La Unión Europea y la OEA, que desplegaron misiones de observación el día de la votación, avalaron la transparencia del proceso y no reportaron irregularidades. Mientras que la postura de Washington es que ninguna autoridad electoral colombiana, tribunal u organismo independiente ha validado públicamente las acusaciones de fraude de Petro, y los observadores internacionales presentes en la jornada electoral afirman que la elección fue limpia.