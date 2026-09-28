Representante de Salvación Nacional confesó que fue de izquierda y promovió, en 2018, la campaña en favor de Gustavo Petro: “Me encantó el Tigre”

Carol Stefanny Borda Acevedo es representante a la Cámara por Bogotá del Partido Salvación Nacional. Además, una de las voces más influyentes de la colectividad que dirige el senador Enrique Gómez Martínez y que avaló la candidatura de Abelardo De La Espriella.

Sin embargo, en una entrevista virtual que le concedió al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Guerra, la joven política confesó que fue de izquierda. Incluso, respaldó abiertamente la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2018. La entrevista se transmitió por el Canal del Congreso.

Carol Borda y Abelardo de la Espriella. Foto: Cortesía / API

“Lo que muchos no saben es que yo, antes, era de izquierda”, reconoció públicamente la parlamentaria quien obtuvo más de 60.000 votos el pasado 8 de marzo y es cristiana.

“¡Verdad!”, exclamó Andrés Guerra, visiblemente sorprendido.

“Tenía un profesor de Fecode y me empezó a decir: ‘Tienes que estudiar en la Universidad Nacional ciencias políticas porque se nota que te gusta la política’. Lo hice, ingresé a la universidad que tiene un enfoque de izquierda. Salgo en un video de Gustavo Petro en 2018 cuando perdió con Iván Duque diciendo ‘yo voto Petro’. Era super activista, representante de facultad de izquierda”, narró Borda.

Carol Borda es la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá de Salvación Nacional. Foto: Cortesía / API

Dijo, además, que no oculta sus ideas del pasado porque, al contrario, le da autoridad para cuestionar a la izquierda. “Pasé de apoyar a Petro en el 2018 a encabezar la lista del Tigre este año”, destacó.

¿Por qué se aburrió de Gustavo Petro?, preguntó Andrés Guerra.

“La causa provida”, respondió Borda Acevedo.

“En el 2018, cuando Petro perdió contra Duque, la Corte Constitucional sacó una sentencia que, para mi, fue muy fuerte frente al aborto. No sabía que en Colombia se puede practicar el aborto hasta los nueves meses de gestación en las tres causales. Y ese mismo año, la Corte abrió una de las causales: la afectación a la salud de la madre a la salud mental. Uno no tenía que ser un genio para decir que esa causal es muy fácil decirla para poder abortar. Recuerdo un titular que decía: ‘Colectivos feministas celebran que el aborto se mantenga hasta los nueve meses de gestación’. Entonces, yo dije: ¿cómo así? Y mis compañeras, felices. El aborto me hizo cuestionar el feminismo y el feminismo a la izquierda. Ahí empecé mi transformación", narró.

El senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Foto: Bryan Rosado-SEMANA

La representante dijo en la entrevista que su posición “me costó amigos”, “trabajos y comentarios en la clase”.

Y afirmó: “A mi me encantaba el Tigre De La Espriella antes de yo querer ser política. No pensaba ser candidata y me gocé mi campaña. Y dije: sino lo logramos, porque era mi primer ejercicio, no importa. Y fue una gran sorpresa: fui la mujer más votada en Bogotá. Obtuve más de 60.000 respaldos en las urnas (por Salvación Nacional)”, narró.

Consideró que el electorado en Bogotá, donde ella ganó, es “rebelde”.

Y dijo que le sorprendió el resultado en las urnas que obtuvo Abelardo De La Espriella en Bogotá. “Estuvo reñida la votación con Iván Cepeda, pero la capital siempre ha tenido un tendencia de izquierda”, afirmó.

También reconoció que el exalcalde Enrique Peñalosa es el mejor mandatario que ha tenido Bogotá por sus resultados y pese a las diferencias que exiten entre ellos. “La gente me dice que tan joven y tan de derecha, y yo les respondo que sí, que soy muy de derecha”, remató.