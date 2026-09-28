Abelardo De La Espriella dejó ver detalles de la intimidad de su despacho en la sede presidencial de Barranquilla: este es el video

Una de las plataformas que se han convertido en canales de amplia difusión por parte del actual presidente de la República, Abelardo De La Espriella, son las redes sociales, especialmente su cuenta personal de Instagram.

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Desde esa cuenta, el jefe de Estado comparte día a día la agenda de trabajo, sus desplazamientos, reuniones y hasta comunica decisiones de su administración. Y este lunes 28 de septiembre, De La Espriella publicó un video en el que dejó ver detalles del interior de su despacho en la sede de Gobierno de Barranquilla.

En el fragmento se puede apreciar el escritorio donde despacha el presidente, varios documentos, fotos y la decoración del espacio en el que trabaja el mandatario colombiano.

El presidente Abelardo De La Espriella inició la semana desde la sede de Gobierno en Barranquilla, donde, según la prensa oficial, adelantará una agenda de trabajo privada. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/g6cJVkgtvg — Revista Semana (@RevistaSemana) September 28, 2026

Cabe reseñar que esa sede está ubicada en la capital del Atlántico, en el Batallón Paraíso, cuyas adecuaciones, según lo detalló el propio De La Espriella, corrieron por cuenta de aportes privados, donaciones de empresarios y hasta recursos propios.

Sobre las adecuaciones, lo que se ha conocido con mayor frecuencia es la fachada de la sede presidencial. La cual guarda un toque característico en su arquitectura, destacándose las palabras “libertad y orden” y más arriba “Presidencia de la República”.

Sede alterna del Gobierno en Barranquilla Batallón Paraíso Foto: Guillermo Torres / Semana

Recientemente, el domingo 27 de septiembre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó desde esa sede una alocución en la que habló de varios temas importantes para el país, uno de ellos, los recientes golpes contra estructuras criminales y la reciente extradición hacia Estados Unidos de alias Araña, quien era uno de los gestores de paz del Gobierno Petro.

“Porque en este gobierno se acabó la protección, se acabaron los privilegios y se acabó la farsa de que un narcoterrorista como Araña pueda sentarse a negociar de día y seguir mandando y narcotraficando de noche. Araña, queridos compatriotas, no era un gestor de paz como quiso hacerlo ver el gobierno anterior; era un criminal al que el señor Gustavo Petro le puso un disfraz”, afirmó en esa declaración el jefe de Estado.

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Frente al tema de las extradiciones, el mandatario colombiano ha firmado 94 desde que se posesionó como presidente el pasado 7 de agosto y, ante ese tipo de trámites, ha expresado que seguirá enviando a los criminales a los países en donde sean requeridos.