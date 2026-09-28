Abelardo De La Espriella se volvió a referir a las protestas al interior de las universidades: “Quiero agregar algo que ya dije”

El presidente Abelardo De La Espriella se volvió a referir a las protestas que se tornan violentas al interior de las universidades, durante su alocución este domingo, 27 de septiembre.

“Y quiero agregar algo que ya dije y que no voy a suavizar. La universidad es territorio del conocimiento, no refugio de la violencia. La protesta pacífica tiene garantías. El terrorismo y el vandalismo urbano, no. La continuidad de clases también significa que el que quiere estudiar puede entrar al campus universitario sin que una minoría armada de piedras le cancele el semestre, por cuenta de los desmanes diarios”, dijo el jefe de Estado en medio de la alocución de este domingo.

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El pasado 13 de septiembre, el presidente De La Espriella anunció en otra alocución la creación de un protocolo nacional para establecer en qué situaciones las autoridades podrán intervenir en los campus universitarios.

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos en el ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, indicó el presidente de la República, ese 13 de septiembre.

Ese mismo día, el mandatario de Colombia resaltó la importancia de diferenciar entre la protesta pacífica y los actos de vandalismo en medio de las marchas.

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“La autonomía universitaria no está por encima del orden público. Lo que está ocurriendo en algunas universidades del país es inaceptable. La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta, son conductas que el Estado tiene que enfrentar de manera decidida”, resaltó el presidente en días pasados.