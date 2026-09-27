En alocución, Abelardo De La Espriella envió mensaje a los corruptos: “Arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices y resarzan el daño con verdad”

En su alocución de este domingo 27 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella pidió a los entes judiciales que evalúen la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los investigados por corrupción en el gobierno del expresidente Gustavo Petro colaboren con la justicia a cambio de beneficios.

Esto con el objetivo de que “paguen todos los del festín corrupto que desfalcó a Colombia en los pasados cuatro años”, según dijo.

Posteriormente, envió un mensaje a los corruptos para que se arrepientan y entreguen a sus cómplices.

“A los corruptos que están en las cárceles, a los investigados y los que pronto serán procesados les digo: arrepiéntanse, entreguen a sus cómplices, piensen en las familias y resarzan el daño que le hicieron a la patria con verdad. Tendrán, si lo hacen, un castigo atenuado por la colaboración y el acto de contrición que es absolutamente necesario”, señaló.

*En desarrollo…