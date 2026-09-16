Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respalda intervención de la Policía en universidades: “Defendemos autonomía, pero cuidamos a los estudiantes”

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, respaldó el anuncio del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, sobre la intervención de la Policía Nacional en los campus universitarios cuando se presenten situaciones que hagan necesario recuperar el orden público.

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“Quiero sumarme a las declaraciones del presidente Abelardo De La Espriella sobre la intervención de la Policía en estas instituciones, cuando sea necesario recuperar el orden público, y lo haré con un mensaje claro: defendemos la autonomía universitaria (…) Pero también tenemos que cuidar a los estudiantes y lo que es de todos. Tenemos el deber de proteger sus instalaciones”.

El pronunciamiento de Verano se produjo luego de la alocución presidencial del domingo 13 de septiembre, en la que el jefe de Estado anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar las protestas pacíficas de situaciones de violencia, vandalismo, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. De acuerdo con lo anunciado por el Gobierno nacional, la Policía tendrá que intervenir en estos escenarios.

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Verano señaló que esta actuación debe coexistir con la defensa de la autonomía universitaria y el respeto por los espacios de pensamiento y debate. En ese sentido, sostuvo que las universidades deben seguir siendo lugares abiertos para la formación, la discusión y la expresión de diferentes puntos de vista.

“Ahí caben las ideas, las discusiones, las distintas posiciones y todo ese ímpetu de nuestros jóvenes por transformar las cosas”, manifestó, al referirse al papel que cumplen las instituciones de educación superior en la construcción de una sociedad democrática.

Al mismo tiempo, el gobernador hizo un llamado a proteger la infraestructura universitaria por parte de la Fuerza Pública, al considerar que se trata de bienes públicos construidos para garantizar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

“También tenemos que cuidar lo que es de todos”, expresó, al referirse especialmente a los espacios de la Universidad del Atlántico, institución cuyo Consejo Superior preside.

“Cada espacio, por ejemplo, de la Universidad del Atlántico, se ha construido con mucho esfuerzo y mucho cariño, para que nuestros estudiantes tengan dónde aprender y sacar adelante sus sueños. Tenemos el deber de proteger sus instalaciones”, agregó el mandatario departamental.

Finalmente, Verano insistió en que el debate y la defensa de las ideas no están en contradicción con el cuidado de los espacios universitarios. “Podemos pensar distinto, debatir y defender nuestras ideas, sin olvidarnos de cuidar nuestra infraestructura universitaria”, concluyó.