Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, sugirió a Marco Rubio reabrir la agencia consular de EE. UU. en Barranquilla

Este 8 de septiembre, se llevó a cabo un encuentro clave para la política internacional en Colombia: el presidente Abelardo De La Espriella se reunió en Barranquilla con Marco Rubio, secretario de Estado de Donald Trump, uno de los cargos más importantes de EE. UU.

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De La Espriella trató varios temas durante el encuentro. Uno de los más clave fue el de abordar conjuntamente asuntos de terrorismo, comercio y fronteras.

En medio del encuentro estuvieron distintos representantes del Gobierno local, como el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano.

SEMANA habló con Verano para conocer su opinión sobre los temas fundamentales que se deben tratar con el Gobierno Trump. Uno de los más importantes es la reapertura de la agencia consular de EE. UU.

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió en Barranquilla con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, para abordar temas de interés bilateral. Foto: Presidencia.

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“Recibimos la visita con mucho entusiasmo y mucha expectativa. Marco Rubio puede ser nuestro gran aliado en este propósito que tenemos de reabrir la agencia consular en nuestro territorio. Nosotros perdimos el estatus de agencia consular. Cualquier persona que tenga que hacer cualquier trámite tiene que ir a Bogotá y eso nos ha atrasado en relaciones con la academia, empresarios de EE. UU., entre otros. Eso fue lo que le dije al doctor Marco Rubio”, detalló.

Durante el encuentro entre Abelardo De La Espriella y Marco Rubio en Barranquilla, autoridades del Atlántico plantearon la reapertura de la agencia consular de Estados Unidos en el territorio. Foto: Suministrada

Además, se refirió a la situación del narcoterrorismo en Colombia y a los esfuerzos conjuntos para acabar con este flagelo. Verano aseguró que De La Espriella será el promotor de varias de las medidas encaminadas a acabar con los grupos al margen de la ley.

“Yo tengo la plena certeza, porque se lo he escuchado al señor presidente, de que él va a ser sin ninguna duda el principal promotor de toda clase de actividades que acaben con las organizaciones delictivas que atentan contra nuestra economía y promueven el narcotráfico y el microtráfico”, sentenció Verano.