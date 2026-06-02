Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pide reforzar los PMU para la segunda vuelta electoral

A pocos días de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, pidió reforzar las medidas de seguridad y fortalecer los Puestos de Mando Unificado (PMU) para el desarrollo de la jornada electoral.

Las declaraciones se producen tras la jornada electoral del 30 de mayo, mientras las autoridades avanzan en los preparativos para la nueva votación, con el objetivo de garantizar condiciones de orden y seguimiento institucional.

Verano señaló la necesidad de mantener coordinación entre las autoridades militares, policiales y electorales para anticipar y atender situaciones que puedan afectar el proceso. En ese contexto, indicó la importancia de los PMU como espacios de articulación interinstitucional.

“Yo sugeriría que le demos fuerza a esos PMU, a esos Puestos de Mando Unificado, y que los utilicemos”, afirmó Verano.

El mandatario explicó que estos puntos permiten el monitoreo de la jornada electoral y facilitan la comunicación entre entidades responsables de la seguridad y la organización de los comicios.

También indicó que los PMU sirven como puntos de referencia para la entrega de información oficial a la ciudadanía y a los medios de comunicación durante el desarrollo de la votación.

Verano agregó que mantendrá presencia durante la jornada electoral y reiteró la necesidad de una comunicación coordinada entre las autoridades para informar sobre el avance del proceso.

Asimismo, insistió en que estos espacios deben fortalecerse en los lugares donde confluyan las autoridades militares, policiales y electorales, con el fin de apoyar la toma de decisiones y la respuesta ante eventuales situaciones.

El gobernador señaló que la seguridad preventiva, la coordinación institucional y el trabajo conjunto son elementos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral y la participación de los ciudadanos.

Las autoridades continúan con los preparativos para la jornada electoral en el departamento del Atlántico.