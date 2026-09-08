Estados Unidos no descarta una base militar en Colombia: Marco Rubio revela detalles de la cooperación en seguridad

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., atendió una rueda de prensa al finalizar su encuentro con el presidente Abelardo De La Espriella en Barranquilla.

Entre otras cosas, reveló que Donald Trump está dispuesto a hacer todos los esfuerzos para que Colombia retome el control del orden público. Además, no descartó la posibilidad de instalar una base militar estadounidense en el país.

Rubio empezó diciendo: “Nosotros estamos dispuestos a ayudar en todo lo posible y todo lo que nos pidan, tienen que pedirnos; nosotros no vamos a impedir. Todo lo que nos pidan estamos dispuestos a proveerlo si es posible por la importancia que tiene Colombia”.

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El alto funcionario estadounidense comentó que el presidente Abelardo De La Espriella ya le socializó algunas alternativas que serán estudiadas y que podrían apalancarse con los fondos disponibles de la Casa Blanca para Colombia.

Sobre la posibilidad de que Estados Unidos instale bases militares en el territorio nacional, reiteró que este país es soberano, pero no descartó el hecho: “Nosotros no podemos abrir una base militar; al invitarnos a hacerlo, hay que estudiar a ver si eso es factible. En muchos casos, esas bases son bases en común. Si eso se propone, tendrá que ser con la cooperación de las autoridades colombianas”.

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A su vez, el Departamento de Guerra de Estados Unidos tiene que analizar con lupa si esa instalación es posible y evaluar los costos: “Los Estados Unidos van a cooperar con el Gobierno colombiano en todo lo necesario para enfrentarnos a esta amenaza regional”, agregó.

La posible certificación de Colombia en la lucha contra las drogas también fue motivo de conversación. Como se recordará, Estados Unidos, en el último año de Gustavo Petro, rajó al país en esa materia y se complicó la cooperación.

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“La cooperación que este nuevo Gobierno está enseñando es distinta al pasado y eso va a ser tomado en cuenta. Esa determinación se hace una vez al año. La cooperación es muy distinta y eso lo va a reflejar en la decisión”, comentó Rubio.