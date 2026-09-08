Sobre Venezuela, Abelardo De La Espriella anunció que Colombia “participará” con EE. UU. para garantizar la estabilidad regional

Uno de los temas que abordaron en la reunión de este martes en Barranquilla el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, fue la crisis política y social en Venezuela.

Presidente Abelardo De La Espriella entregó las primeras conclusiones tras la reunión con Marco Rubio: estos son los detalles

Frente a ese asunto en particular, el jefe de Estado reveló que su Gobierno “participará” con la administración de los Estados Unidos para garantizar la seguridad en la frontera.

“También hablamos con el señor secretario sobre Venezuela. Para Colombia, no es un asunto distante. Compartimos más de 2.000 kilómetros de frontera viva con el vecino país. Y, por supuesto, todo lo que pasa en Venezuela tiene consecuencias directas en Colombia en materia de seguridad, migración, narcotráfico, contrabando, organizaciones armadas y también energía”, dijo De La Espriella.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció que, frente a Venezuela, “Colombia participará con los EE. UU.” en los esfuerzos para garantizar la estabilidad regional: “Evitando cualquier problema”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/h1qkjVrQRL — Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2026

Además, indicó: “Colombia participará con los Estados Unidos responsablemente en los esfuerzos dirigidos a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza, en materia migratoria y de seguridad”.

“Nuestro interés, señor secretario (Marco Rubio), es contribuir a que cualquier evolución produzca estabilidad, institucionalidad y seguridad, evitando cualquier problema”, recalcó el presidente en la declaración conjunta que se realizó en la sede de su Gobierno en Barranquilla, tras el encuentro de alto nivel con el funcionario de confianza del mandatario Donald Trump.

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente De La Espriella entregó otras conclusiones del encuentro con Rubio: “Recibí en Barranquilla al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio”.

“Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca”, dijo el presidente.

También señaló que “avanzamos en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad regional, combatir frontalmente el narcoterrorismo, cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos, y abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”.

“Colombia retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados, no de discursos”, puntualizó.