Presidente Abelardo De La Espriella entregó las primeras conclusiones tras la reunión con Marco Rubio: estos son los detalles

Tras el encuentro que se llevó a cabo en la sede de gobierno en Barranquilla, el presidente Abelardo De La Espriella entregó este martes, 8 de septiembre, las primeras conclusiones tras esa reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Ha heredado un desastre institucional”: Marco Rubio se refiere al legado que recibió Abelardo De La Espriella del gobierno Petro

Por medio de su cuenta personal de X, el jefe de Estado expresó: “Recibí en Barranquilla al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y a su esposa, Jeanette Rubio”.

“Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca”, indicó De La Espriella.

También expresó el mandatario: “Avanzamos en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad regional, combatir frontalmente el narcoterrorismo, cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos y abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”.

“Colombia retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados, no de discursos”, reafirmó el jefe de Estado.

En una declaración conjunta, expresó el presidente: “Pasar de la solidaridad en la emergencia a una asociación estratégica a largo plazo. De esta reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado los Acuerdos de Barranquilla, alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y para el hemisferio; reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”.

El presidente Abelardo De La Espriella propuso a EE. UU. un Plan Patriota del siglo XXI para modernizar aviones, helicópteros y drones. Dijo que iniciarán las fumigaciones y habló del Escudo de las Américas. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/4nc5Kr9c0l — Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2026

“Hay que decirlo, estamos retomando una relación que ha sido histórica y muy cercana, que se interrumpió durante cuatro años, pero que siempre ha estado ahí, en los cimientos más profundos del alma de la colombianidad, porque Estados Unidos ha sido nuestro aliado, nosotros hemos sido sus aliados, y cuando Estados Unidos y Colombia han trabajado juntos, lo único que han tenido nuestros pueblos es progreso, seguridad y desarrollo”.

“El primer propósito de estos acuerdos de Barranquilla es la reconstrucción y la recuperación económica. El terremoto dejó enormes desafíos, compatriotas, en vivienda, hospitales, colegios, carreteras, puentes, servicios públicos y capacidad productiva”, subrayó.

Además indicó: “Propusimos trabajar con los Estados Unidos en mecanismos de cooperación inversión y financiación, incluyendo a la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional a otras agencias el sector privado y empresas de ambos países. Queremos atraer inversión hacia los temas que tenemos de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva. Colombia también hará su parte. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer frente a la disciplina fiscal, la eficiencia del gasto, la seguridad jurídica y mejores condiciones para la inversión”.

“Asimismo, le solicité al señor secretario de Estado acompañamiento ante organismos multilaterales para facilitar instrumentos que permitan financiar esta transición sin sacrificar la recuperación económica de nuestro país. Estamos proponiéndole a los Estados Unidos una asociación en la que Colombia pone proyectos territorio, capacidad productiva, recursos y reglas claras, y Estados Unidos aporta inversión, financiación tecnología y capacidad empresarial. Otro de los puntos importantes es la prosperidad compartida. Le he propuesto al señor secretario consolidar un diálogo bilateral de prosperidad con proyectos concretos responsables, financiación, cronogramas, cuyo trabajo van a continuar nuestros equipos en Washington”, concluyó el presidente.