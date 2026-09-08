El efusivo saludo entre Abelardo De La Espriella y Marco Rubio no pasó desapercibido en la sede de gobierno de Barranquilla

Avanza la reunión de alto nivel, entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado De Estados Unidos, Marco Rubio, la cual se lleva a cabo en la sede de gobierno de Barranquilla.

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Un detalle llamó la atención de los asistentes al evento y fue el efusivo saludo entre el presidente De La Espriella y el funcionario de confianza de Donald Trump.

El momento que quedó registrado en las redes sociales del presidente De La Espriella. Además en ese material se puede apreciar que el mandatario colombiano y Rubio entablaron un diálogo previo a la reunión principal.

El efusivo saludo entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, quedó registrado en las redes sociales del mandatario. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/X0DRoSOggv — Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2026

De La Espriella ha tenido desde la campaña un fuerte apoyo del Gobierno de Estados Unidos, y contó con varias manifestaciones públicas por parte del presidente Donald Trump.

Inclusive, Trump expresó recientemente sobre De La Espriella: “Yo respaldé a un caballero: el Tigre. Me gusta su nombre, me imagino que es un tipo fuerte”

“No se esperaba que ganara, era una de 10 personas aspirando, no era el favorito”, expresó, al preguntársele por sus alianzas en Latinoamérica. “Hizo un gran trabajo y fue elegido”, recalcó.

Sumado a ello, se refierió al panorama político de la región: “Tenemos a numerosas personas, Argentina, muchas personas, y yo fui elegido y esa parte de nuestro hemisferio se está volviendo muy diferente de lo que era. Se han ido de la izquierda a la derecha. Todos van a la derecha”.

Previo a su llegada a Colombia, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio indicó: “En el caso de Colombia, acaban de tener unas elecciones libres y democráticas. Eligieron a alguien que conozco muy bien, que está muy alineado con Estados Unidos, y tenemos una relación de larga data con el país”.

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“En el caso de Perú, después de cierta turbulencia política, también tuvieron elecciones recientemente, y la presidenta Fujimori es alguien con quien esperamos trabajar. Y luego está Ecuador. Obviamente, sus elecciones fueron el año pasado, pero enfrentan importantes desafíos. Es uno de nuestros socios de seguridad más cercanos en la región, y creo que también podemos hacer más con ellos en materia económica”, también dijo Rubio sobre la otra agenda que tendrá en otros países.