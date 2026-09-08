Abelardo De La Espriella le pidió a Marco Rubio que Estados Unidos abra un consulado en Barranquilla: “El Gobierno se compromete a poner la sede”

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, no desaprovechó la visita este país del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para pedirle oficialmente que abra un consulado en Barranquilla.

La solicitud pública del Tigre estuvo acompañada por un aplauso de los asistentes a la conferencia de prensa entre el líder colombiano y el estadounidense en la tarde de este martes, 8 de septiembre.

“Hay un tema que me toca el corazón y se lo dije al señor secretario: ‘Usted sabe que aquí hace años tuvimos un consulado’. Y me respondió: ‘No tenía ni idea’. Por eso, le pedí de todo corazón, como hijo de esta región, que nos abra un consulado de Estados Unidos en Barranquilla, la capital alterna de Colombia”, contó De La Espriella.

Y anticipó: “El Gobierno colombiano se compromete a poner la sede. Necesitamos que se estudie esa posibilidad porque es un anhelo de muchos años. Primero hubo un consulado en Barranquilla y luego en Bogotá, pero nos quitaron el de la primera ciudad. Así que las cosas tienen que volver a su orden. Esperamos pronto tener en Curramba la Bella el consulado americano”.

Mientras tanto, Marco Rubio escuchó con atención.

Marco Rubio, Abelardo De La Espriella, Omar Bula. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, respaldó la solicitud del presidente Abelardo De La Espriella. La replicó en los medios de comunicación y en su cuenta oficial de X, en medio de la visita oficial.

“Hoy la historia de Colombia y Estados Unidos se escribe desde la capital del Atlántico”, manifestó el gobernador.

“Estamos convencidos de que el Atlántico tiene todo para fortalecer esta alianza estratégica y seguiremos trabajando para convertir las fortalezas de nuestro territorio —su ubicación estratégica, conectividad, talento humano, energía y vocación empresarial— en oportunidades para atraer más inversión estadounidense y generar desarrollo”, dijo.

Visita de Marco Rubio a Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla

Y agregó: “También aprovechamos este encuentro para impulsar una solicitud que consideramos fundamental: la reapertura de una Agencia Consular de los Estados Unidos en Barranquilla, cuya presencia beneficiaría no solo al Atlántico, sino a todo el Caribe colombiano. A esto se suma la cooperación que ya avanza para posicionar al Atlántico como territorio estratégico para nuevas inversiones en centros de datos e infraestructura tecnológica, claves para la inteligencia artificial de frontera”.

Abelardo de la Espriella, presidente de la República. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Verano de la Rosa confirmó que le entregó al líder norteamericano un detalle con el sello de Artesanías del Atlántico, “que representa las manos y el talento de nuestros artesanos y la esencia de una tierra de puertas abiertas para Colombia y el mundo. Que este encuentro sea el comienzo de una nueva etapa de cooperación, inversión, innovación y seguridad entre nuestras naciones”.

Se espera la decisión de Estados Unidos frente a la petición del presidente de Colombia.