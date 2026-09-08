Este martes, 8 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella anunció que se levanta la suspensión de los permisos para el porte de armas en el país.

“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar”, dijo De La Espriella en X.

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, firmó el decreto que levanta la suspensión general de todos los permisos para el porte de armas de fuego: “Esto no significa porte indiscriminado”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/v7MOXkzwFY — Revista Semana (@RevistaSemana) September 8, 2026

Tras lo anterior, Daniel Briceño, representante a la Cámara por el Centro Democrático, explicó en X a quiénes aplica la reciente decisión anunciada por el primer mandatario nacional.

“Antes de que comiencen con las mentiras, lo que acaba de hacer el Gobierno de Abelardo De La Espriella es levantar la prohibición generalizada que impedía a los ciudadanos iniciar el proceso de porte legal de armas. Eso significa que nuevamente los ciudadanos podrán aplicar al proceso, que es estricto y que es establecido por ley. No habrá una entrega indiscriminada de armas a los ciudadanos”, dijo el congresista Briceño.

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A propósito de lo dicho por Briceño, el presidente De La Espriella recalcó en medio de su anuncio en X cómo rige el permiso de porte de armas.

“Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla. Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado”, explicó el jefe de Estado.

El mandatario sentenció: “Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales. La seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos”.