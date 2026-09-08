Jaime Arizabaleta celebra levantamiento de permiso para porte de armas: “No hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”

El representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, celebró la decisión del Gobierno de Abelardo De La Espriella de levantar la suspensión de los permisos para el porte de armas en Colombia.

El presidente Abelardo De La Espriella levanta la suspensión de los permisos para el porte de armas en el país. Estos son los requisitos

A través de una declaración, el congresista por el Valle del Cauca calificó la medida como una “gran noticia” para el país y sostuvo que permitirá avanzar en la defensa de los ciudadanos frente a la delincuencia.

“No hay mejor manera de tener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”, afirmó Arizabaleta al referirse a la decisión presidencial.

El representante aseguró que la mayoría de los delitos se cometen con armas que circulan de manera ilegal, por lo que, a su juicio, la posibilidad de que ciudadanos cumplan los requisitos y cuenten con autorización para portar armas puede contribuir a enfrentar a los delincuentes.

Abelardo De La Espriella y el decreto sobre porte de armas de fuego. Foto: Presidencia y SEMANA

“Estoy muy contento porque el Gobierno de Abelardo De La Espriella va en la dirección correcta”, manifestó.

Arizabaleta insistió en que el levantamiento de la suspensión debe entenderse como una medida orientada a fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos y no como una autorización generalizada para portar armas.

“No hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”, concluyó el congresista.