Rodrigo Lara entró en la tendencia viral de las fotos de los años 80 con IA: así se ve el ministro

Las redes sociales se encuentran inundadas de imágenes de los años 80 creadas con IA.

Se trata de una tendencia con la que los internautas recrean cómo se verían durante los años 80. Por lo tanto, luego la IA arroja resultados en los que aparecen las personas luciendo hombreras, peinados voluminosos, colores estridentes, maquillaje marcado y luces de neón, elementos típicos de esa época.

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Quien precisamente entró en dicha tendencia viral fue el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien compartió la imagen de los años 80 a través de las historias de su cuenta en Instagram.

En la foto, Lara aparece en compañía de su esposa y dos hijos. Esta es la imagen:

La imagen de Rodrigo Lara junto a su familia, recreada con IA. Foto: Tomada de la cuenta en Instagram: Rodrigo Lara