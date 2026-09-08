Iván Cepeda reaccionó a la aparición de la exministra Susana Muhamad en protestas que vandalizaron el ICBF

El pasado domingo, 6 de septiembre, se registró una manifestación a las afueras de la sede principal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Bogotá. Sin embargo, dicha protesta se salió de control y la fachada de esa entidad terminó vandalizada.

Entre las personas que participaron en dicha manifestación, una exministra del Gobierno Petro. Se trata de Susana Muhamad, quien lideró en su momento el Ministerio de Ambiente.

Exministra de Petro, Susana Muhamad, apareció en medio de protestas en las que vandalizaron el ICBF

Luego de viralizarse el hecho de que Muhamad hizo presencia en esa marcha que terminó en desmanes, el senador Iván Cepeda salió en defensa de la exfuncionaria del gobierno Petro.

“Continúa la persecución contra las personas exfuncionarias del gobierno progresista. Ahora el turno es para @susanamuhamad, quien en forma totalmente legítima participa en un acto de protesta por el hecho de que la directora del ICBF quiera prohibir el uso de la palabra ‘niña’. Toda mi solidaridad con Susana”, dijo puntualmente Cepeda a través de un mensaje en X.