General Óscar Díaz Montiel liderará la educación y doctrina del Ejército Nacional

El brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel asumió como nuevo comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC), unidad responsable de orientar y fortalecer los procesos relacionados con la educación, doctrina, instrucción, entrenamiento y formación del personal del Ejército Nacional.

El oficial llega al cargo después de comandar la Décima Primera Brigada y de desempeñar diferentes cargos operacionales, administrativos y de Estado Mayor a lo largo de su carrera militar. Su experiencia estará orientada a continuar fortaleciendo los procesos educativos y doctrinales de la fuerza frente a las necesidades y desafíos del entorno operacional.

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Díaz Montiel es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales y especialista en Administración de Recursos Militares. Su formación se complementa con estudios en áreas relacionadas con derechos humanos, normatividad jurídica, contratación estatal, planeación estratégica y protección de ecosistemas, entre otros campos asociados al ejercicio de sus responsabilidades militares.