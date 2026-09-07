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Partidos políticos definieron su posición frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella, este es el listado

El mandatario comenzaría teniendo un amplio número de congresistas que respaldarán sus iniciativas.

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Redacción Semana
7 de septiembre de 2026 a las 9:35 p. m.
El presidente Abelardo De La Espriella tendría la gobernabilidad en el inicio de su mandato.
El presidente Abelardo De La Espriella tendría la gobernabilidad en el inicio de su mandato. Foto: Presidencia.

Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los distintos partidos políticos definieron su posición política, que puede ser de independencia, de gobierno u oposición.

Simón Gaviria, Abelardo De La Espriella y César Gaviria.
Partido Liberal se declara de Gobierno y apoyará plenamente a Abelardo De La Espriella

En ese sentido, se conoció la lista que tiene el CNE en el que cada una de las colectividades se declaró en algún sector.

En el Gobierno están: La Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Conservador, el Centro Democrático, Defensores de la Patria, La U, Salvación Nacional, Cambio Radical, ASI, Partido Demócrata Colombiano, el Partido Liberal y Colombia Justa Libres.

Declarados en independencia quedaron: Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), Alianza Verde, La Fuerza, Partido Ecologista Colombiano y el Mira.

Mientras que en la oposición estará: el Pacto Histórico, En Marcha y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).