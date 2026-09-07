Partidos políticos definieron su posición frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella, este es el listado

Ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los distintos partidos políticos definieron su posición política, que puede ser de independencia, de gobierno u oposición.

Partido Liberal se declara de Gobierno y apoyará plenamente a Abelardo De La Espriella

En ese sentido, se conoció la lista que tiene el CNE en el que cada una de las colectividades se declaró en algún sector.

En el Gobierno están: La Liga de Gobernantes Anticorrupción, Partido Conservador, el Centro Democrático, Defensores de la Patria, La U, Salvación Nacional, Cambio Radical, ASI, Partido Demócrata Colombiano, el Partido Liberal y Colombia Justa Libres.

Declarados en independencia quedaron: Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (Aico), Alianza Verde, La Fuerza, Partido Ecologista Colombiano y el Mira.

Mientras que en la oposición estará: el Pacto Histórico, En Marcha y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais).