Si nada extraordinario ocurre este jueves, 3 de septiembre, Juan Felipe Lemos será elegido como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

SEMANA confirmó que en las primeras horas de la mañana de hoy, siete de nueve magistrados del CNE, que hacen parte del bloque mayoritario y cercano al Gobierno De La Espriella, coincidieron en el nombre de Lemos para que presida el tribunal en el primer año.

Lemos es abogado de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal y magíster en Gobierno de la Universidad Externado de Colombia. Además, es cercano al Partido de la U y amigo personal de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

La Sala Plena será en los próximos minutos y allá se elegirá oficialmente al nuevo presidente. De la aspiración se bajaron los magistrados Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático, y Juan Carlos Wills, del Partido Conservador.